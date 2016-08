Viking-reservene vant toppkampen mot Express

LES OGSÅ: Her er alle overgangene i lokalfotballen

Klajdi Burba fikk æren av å sette inn Vikings siste mål, da han spaserte inn 5-1 målet etter at innleget mot han traff stolpen og spratt ut i feltet. Dagens resultat gjør at Viking åpner opp en sekspoengsluke på toppen av tabellen, med Express på andreplass da det gjenstår åtte kamper.

Det kan man ikke si om de siste 45 minuttene, da Viking tok ledelsen etter bare halvannet minutt. Martin Hummervoll sendte avgårde et langskudd, som smalt innom stolpen og sendte bortelaget i ledelsen. Mathias Boge økte til 3-1 på corner, før Erik Sæther Jakobsen satte 4-1 på retur fra et Hummervoll-skudd.

Men det var hjemmelaget Express som kom best i gang, og som scoret etter bare ett minutts spill. Viking brukte litt tid på å riste av seg sjokkstarten, men den innleide midtstopperen Per-Magnus Steiring utlignet for Viking etter 22 minutters spill. Det ble også pauseresultatet etter en til da jevnspilt kamp.

Viking-trener Thomas Pereira var en fornøyd mann etter at laget åpnet opp en sekspoengsluke ned til tabelltoer Express med en klar 5-2 seier mandag. Her sammen med målscorer Martin Hummervoll. Foto: Vikings twitterkonto.

