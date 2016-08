UiS-studenter: – Selv i tøffe tider får vi jobbtilbud

Han tror det er positivt og viktig at studenter engasjerer seg i denne type prosjektet.

Det var 31 lag med totalt. UiS Subsea, laget fra Stavanger, er det første norske laget som har vært på konkurransen som arrangeres i USA hvert år. I sommer var det tredje gang at UiS Subsea deltok i konkurransen. Oppgaven fra NASA gikk ut på å lage en ROV som skal sendes til Jupiters måne Europa, som er islagt og hvor man tror det kan være vann under overflaten.

Han er nestleder for studentprosjektet, og går tredjeåret på maskiningeniør ved Universitetet i Stavanger.

– Dette er en ROV (Remotely Operated Vehicle) som er designet for å lete etter vann på Jupiter, forteller Audun Larsen Storsanden.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER