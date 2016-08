Uavgjort mellom Viking og LSK

Stavanger

Andre omgang:

93 min.: Slutt på Viking stadion og poengdeling.

92 min.: Viking får en OK overgangsmulighet, men Bytyqi klusser det til med et svakt mottak.

90 min.: Malec ut for LSK. Innocent inn. 3 minutter lagt til.

89 min.: Danielsen kåres til dagens Viking. Der er jeg enig med juryen. Egen klasse.

89 min.: Kronberg ut for Viking. Bytyqi inn.

87 min.: Kampen bølger nå. Dette kan gå begge veier.

85 min.: Haugen prøver seg fra 25 meter. Skuddet utenfor.

83 min.: Mååål! 2-2. Selvsagt. Innlegg fra kant som detter ned hos Martin Lundemo på 7-8 meter. Han blåser ballen inn på halv volley.

81 min.: Kjempesjanse til Viking på overgang. Adegbenro graver til seg ballen og setter fart. Spiller Dawson alene med keeper. Fryktelig svak avslutning rett på keeper. Det minnet om Kieffer Moore. På hans verste...

79 min.: Viking prøver faktisk Adegbenro som midtspiss nå. Tanken er nok å ligge dypt i slutten og utnytte dribleferdighetene hans.

77 min.: Viking skifter ut Pedersen. Dawson inn til sin hjemmedebut. Hos LSK går Bassel Jradi ut. Mohammed Ofkir inn. 7756 tilskuere oppgitt.

76 min.: Danielsen finner Adegbenro som skyter over.

74 min.: Jonevret uenig i en avgjørelsen rundt et kast. Blir hoppende sint og lager scene. Bokstavelig talt. Publikum ler godt.

70 min.: Et farlig innlegg fra Jradi klareres vekk. Der hadde ikke Viking full kontroll.

69 min.: Jørgensen ligger nede. Fått seg en trøkk. Spillet stansen, men han kommer seg på beina.

65 min.: Erling Knudtzon feller Ibrahim på vei gjennom på en overgang og får gult kort. Frispark på 25 meter for Viking. Danielsen lader igjen, men skuddet går like over.

62 min.: Mååål! Julian Ryerson brenner til fra over 20 meter. Ballen glir under Origi. Stor keepertabbe. 2-1 til Viking! Det var for øvrig Ryersons første seriemål i den mørkeblå drakten.

61 min.: Viking skifter. Skimmeland Aasheim ut og Haukås inn. Da går han nok inn som indreløper og Kronberg på kant.

59 min.: LSK avblåses alene gjennom. Det hadde blitt mål om ikke linjemannen hadde grepet inn.

55 min.: Om Viking kan bli litt bedre på å unngå balltap er det mulig å spille ut dette LSK-laget. De er ikke så gode.

52 min.: Ibrahim tupper ballen forbi Malec - og blir tatt. Dommer gir først LSK frispark før han ombestemmer seg og snur situasjonen etter å ha tenkt seg om. Publikum slår selvsagt fast at dommer Kjensli er amatør. Noe som nok er delvis riktig.

50 min.: Adegbenro skaffer Viking corner. Danielsen svinger den inn, men den klareres ut. Kronberg prøver et skudd, men det blokkeres.

48 min.: Ibrahim får det som ser ut som et feilaktig frispark mot seg. Publikum piper.

46 min.: Da er vi i gang med siste 45 minutter på stadion.

Første omgang:

45 min.: Pause på Viking stadion. 1-1.

43 min.: God dupper på volley fra Ryerson. Like over mål. Fra langt hold.

42 min.: Stor dobbelsjanse for Haugen! Strålende angrep og veggpasning av Viking og han kommer gjennom alene. Origi redder to ganger fra skrått hold.

39 min.: Humper av gårde mot pause - uten store hendelser akkurat nå.

34 min.: Ibrahim skyter fra distanse. Langt over.

32 min.: Viking dominerer banespillet og har ballen klart mest her.

29 min.: Viking og Haugen kommer rundt på kanten. Det er nære på at han når Pedersen med sitt innlegg, men Origi rekker den.

24 min.: LSK med en corner som ikke blir til noe. Men dette skal Viking passe seg for. De gule har Malec på 199cm og Kippe på 195 cm. De to hundrekilosbamsene er farlige på dette.

22 min.: Viking snytes sannsynligvis for et klart frispark fra omtrent samme hold som Danielsen scoret for 4 minutter siden.

20 min.: Mååål! LSK svarer på direkten. Erling Knudtzon flikker inn et innlegg på første stolpe med en liten berøring med foten. Flott angrep. 1-1 på stadion.

18 min.: Mååååål! 1-0! Danielsen klister ballen i krysset! Fantastisk frispark med et skritts tilløp. Den kan du henge rett på veggen. Uten ramme!

17 min.: Frispark til Viking på 18 meter etter at Adegbenro tas. Flott angrep i forkant og gode kombinasjoner.

14 min.: Mye balltrilling i Vikings bakre firer nå. LSK har lagt seg dypt - etter at de slo mye langt og sto høyt i starten.

12 min.: Patrick Pedersen misser! Skyter lavt nede til høyre for seg selv. Origi holder straffen.

12 min.: Straffe til Viking! Ibrahim kaster seg fram i en gjennvinning og blir tatt. Det så egentlig ganske billig ut fra min vinkel.

10 min.: Kronberg løsner Vikings første skudd på mål. Fra 18 meter og lavt. Origi i mål med full kontroll.

6 min.: Kaptein Danielsen får applaus for å holde ballen i spill med voldsom innsats. Dessverre slår han ballen bort i neste trekk.

4 min.: LSK har stått høyt en periode nå og trøkker Viking bakover innledningsvis.

1 min.: Da er vi i gang på stadion. Viking og Patrick Pedersen med avsparket. Dommer er Trygve Kjensli.

Før kampen:

Joackim Jørgensen er tilbake fra start som stopper når Viking i kveld tar imot Lillestrøm på Viking stadion.

Jørgensen flørtet tidligere i måneden med moldoviske Sheriff Tiraspol og var nære en overgang. Han var på besøk hos klubben, men dro selv ut pluggen for en overgang i ellevte time.

I forrige serierunde var han ikke en gang i troppen da Viking reiste til Tromsø, men nå er han tilbake fra start som makkeren til Karol Mets.

Jørgensen har uansett signalisert at årets sesong blir hans siste i Viking. Han forlater klubben vederlagsfritt dersom han ikke skulle bli solgt til utlandet før vinduet stenger ved månedens utgang.

Foran kampen mot LSK i kveld ligger Viking på en 8. plass på tabellen. De mørkeblå har kun fått ett poeng ut av de tre siste kampene og turbulens har igjen preget oppkjøringen til kampen – etter at det tidligere i uken ble kjent at tre ansatte ble sagt opp på sport.

Lillestrøm har også vært i turbulent vær over en lengre periode og styret har to ganger diskutert hvorvidt trener Runar Kristinsson skulle få fortsette. Han har fått tillit videre – selv om styret ikke er enstemmig. Laget ligger før kampen på 12. plass – kun ett poeng over streken.

Slik stiller Viking (4-3-3): Iven Austbø – Julian Ryerson, Joackim Jørgensen, Karol Mets, Kristoffer Haugen - Claes Kronberg, Andre Danielsen, Abdisalam Ibrahim - Tor Andre Skimmeland Aasheim, Patrick Pedersen, Samuel Adegbenro.

Innbyttere: Pål Vestly Heigre, Per-Magnus Steiring, Chris Dawson, Mathias Bringaker, Usman Sani Hassan Sale, Zymer Bytyqi, Michael Haukås.