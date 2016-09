Tok etappen i egne hender og vant

Stavanger

Av Erik Sergio Auklend

Den tredje etappen i Tour des Fjords tok rytterne fra Ulvik til Suldalsosen, og var definitivt ikke for de fisefine.

Over 200 kilometer i regnvær betydde stor interesse for å komme seg med i et brudd.

Til slutt var det Damiano Caruso (BMC), Pieter Weening (Rompot) og Michael Schär (BMC) som var rytterne å hente inn.

Med drøye 15 kilometer igjen var avstanden ned til det sluttkjørte hovedfeltet på nesten to minutter.

Viste enorm kjørestyrke

Da ikke feltet var villig nok til å hente utbryterne, og Katjusja-laget for svakt, tok Kristoff affære.

– Jeg trodde vi hadde kontroll mot slutten, men de foran var sterkere enn jeg trodde, så jeg måtte ta saken i egne hender, sa Kristoff til TV2.

Storhaug-karen satt fart, fikk med seg to mann, og hentet de tre som var i den opprinnelige utbrytergruppen, med 3,7 kilometer igjen å sykle.

I spurten kunne ingen av de fem andre hamle opp med Kristoff, som tok sin niende etappeseier totalt i Tour des Fjords.

– Jeg hadde ikke helt troen i dag, men måtte bare kjøre. Så fikk tre av oss en luke. Jeg og ActriveJet-rytteren som ble med meg samarbeidet godt, og vi fikk hentet de tre foran oss, sa Kristoff til TV2 etter målgang.

Nick Van Der Lijke og Jonas Koch, som ble med på Kristoffs magedrag, endte på plassene bak «Storhaug-ekspressen».

Var den minst slitne

Kristoff innrømmer at han kjente magedraget han måtte ut med.

– Da jeg kom opp til utbryterne var jeg sliten, men de andre var mer slitne, sier han.

– Den siste kilometeren kjørte jeg ikke altfor hardt, og hadde mest å gå på i spurten, sier Kristoff.

Kristoff leder nå hele Tour des Fjords, 20 sekunder foran BMCs Michael Schär.

Nærmer seg ny sammenlagtseier

Kristoffs statistikk i Tour des Fjords-sammenheng taler sitt tydelige språk:

Han er defintivt mannen å slå. Hele ni av 16 Tour des Fjords-etapper noensinne har hatt Alexander Kristoff som førstemann over målstreken.

Én gang tidligere har det resultert i sammenlagtseier. Det skjedde i 2014.

I morgen kommer endelig rytterne til våre egne trakter, på etappen mellom Stavanger og Sandnes.

Årets Tour des Fjords avsluttes med etappen mellom Hinna Park og Stavanger sentrum på søndag.