The Shack åpner restaurant nr. 3

Stavanger

– Nå har vi ni timer på oss, og det er fortsatt ganske mye igjen. Jeg er litt stresset. Jeg har ikke sovet godt i natt, sier driftssjef Mette Hodne til RA når vi stikker innom i 10-tiden.

Klokken 19.00 skal alt være klart til føråpning for inviterte gjester. I morgen klokken 11.00 er de i gang for fullt. I likhet med de to andre filialene (på Mariero og Tasta) er det 25–30 ansatte på Holmen.

– Ikke alle stillingene er fulltid, vi har noen deltidsansatte. Til sammen sysselsetter vi rundt 90 på de tre restaurantene, sier Gunnar Ellingsen. Det er han, Rune Ludvigsen og Kenneth Pedersen som står bak burgerkonseptet som har vært en braksuksess fra dag én.

– Kvalitet i alle ledd

– Hvorfor vil folk ha burgerne deres?

– Kvaliteten har veldig mye å si. Vi serverer ikke halvfabrikat. Dessuten bruker vi lokale leverandører. Vi serverer kun kjøtt fra Idsøe og Prima Jæren, sier Rune Ludvigsen.

– Og så har vi flinke folk med oss. I tillegg prøver vi å være et godt alternativ prismessig.

– Tre restaurantåpninger i løpet av et knapt år. Dere er ikke redd for at dere vokser litt for fort?

– Nei, det er vel mer kroppen og hodet som kjenner på det. Det er ingen voksesmerter i bedriften. Men nå skal vi roe oss ned. Blodtrykket skal ned igjen, sier Ellingsen med et smil.

– Det var over all forventning det som skjedde på Mariero, sier Ludvigsen og sikter til populariteten de opplevde med en gang dørene åpnet.

Flere filialer i Stavanger er ikke aktuelt med det første. En eventuell nyåpning skjer nok heller i en annen norsk by.

– Vi har fått mange henvendelser fra andre steder i landet, men akkurat nå er vi mest opptatt av å «sette» de restaurantene vi har her. Flere av oss prøver å kombinere dette livet med familie. Det er travle tider, vedgår Ellingsen.

Skjenkebevilling

På Holmen har The Shack, i likhet med på Tasta, fått skjenkebevilling. Men noen pub skal det ikke bli. Restauranten stenger klokken 22.00 på hverdager og søndager og klokken 23.00 på fredager og lørdager.

