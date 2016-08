SV krever stans av 24. konsesjonsrunde

– SV mener arbeidet med 24. konsesjonsrunde må stoppes. Norge må prioritere å avklare hvordan vi skal bidra til at olje blir liggende ubrukt, slik at klimaendringene bekjempes, sier partileder Audun Lysbakken.

Regjeringen åpnet mandag for nominasjoner til blokker som skal være med på 24. konsesjonsrunde. Målet er å utlyse konsesjonsrunden før sommeren neste år.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER