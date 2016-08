Staket ut kursen for ny Forus-plan

Stavanger

Av: Pål Karstensen

Det konkluderte styret i den interkommunale kommunedelplanen (IKDP) for Forus med da de staket ut kursen på et styremøte i forrige uke.

– Kommunene ønsker å oppnå vinn-vinn-effekten dette gir for mange samfunnsmål. Hvis vi bygger kontorvirksomheter tett på bussholdeplasser, kan vi lykkes med at flere reiser med buss. Da får de som jobber på Forus attraktive områder der flere oppholder seg utendørs, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) som også er styreleder i IKDP Forus.

Rører ikke travbanen

Sammen med Sagen Helgø sitter også Sola-ordfører Ole Ueland (H) og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) i IKDP-styret, som sammen med blant andre fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), har kommet med sin anbefaling.

Styret anbefaler at Forus bygges ut komprimert, i det alternativet som beskrives som «Næringsparken».

– Hovedretningen øst for E39 er å planlegge for blandet bebyggelse med bymessige kvaliteter, nye innslag av bolig, men fortsatt hovedvekt på næringsformål. Hovedretningen for området mellom E 39 og grøntdraget over Åsen-nuten er å opprettholde området som rent næringsområde med hovedvekt på områder med allsidig og arealkrevende virksomhet, står det i høringsutkastet.

Intensjonen er å oppnå en etappevis utbygging med høy utnyttelse rundt områdene med god kollektivutbygging, eksisterende sosial infrastruktur og gode bokvaliteter.

Travbanen skal ikke omformes til utbygging, og det legges heller ikke til rette for tett byutvikling rundt en ny togstasjon på Forus øst, selv om planen åpner for en mulig utvikling senere.

Inviterer til allmøte

På mandag arrangeres det et allmøte på Scandic Stavanger Forus fra klokken 16.30 der de nye planene for Forus skal presenteres for allmenheten.

– Der kan alle som ønsker det delta. Det er verdifullt å få tilbakemeldinger om de anbefalte prinsippene når vi jobber videre med planutforming, og om utviklingsretningen er godt tilpasset regionens forventninger, sier Sagen Helgø.

Grødem har spørsmål

Administrerende direktør for Forusvisjonen, Stein Racin Grødem, har sett anbefalingen og synes den er interessant.

– Jeg ser frem til at de skal utdype nærmere, da jeg har noen spørsmål til den komprimerte løsningen. Nøyaktig hvor ser de for seg å bygge ut, hvilke kriterier ligger til grunn for å velge stedene de skal bygge ut og hva med resten av Forus som ikke blir valgt ut, er blant tingene Grødem lurer på.

Han vil ikke komme med mange kommentarer før allmøtet, men sier at han selv ville valgt litt flere holdeplasser.

– Forus er et stort område med næringsvirksomhet over alt, og med tanke på størrelsen kunne jeg nok tenkt meg litt flere holdeplasser, sier han.