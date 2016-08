Søppelhenting kan bli rammet av streik

Stavanger

Bergen, Stavanger, Sarpsborg, Stord, Godvik og Stokke er først ut dersom det blir søppelstreik. Her vil innhenting og levering av husholdningsavfall bli berørt, varsler Norsk Transportarbeiderforbund.

I tillegg vil henting og levering av avfall fra bygg- og anleggsnæringen bli berørt av en eventuell streik.

I de ordinære forhandlingene mellom Transportarbeiderforbundet og NHO Transport var økning av minstelønnen et sentralt punkt som førte til at forhandlingene brøt sammen tidligere i sommer.

– Minstelønn er et viktig verktøy for å unngå sosial dumping i bransjen og for å styrke ansattes generelle lønnsnivå, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød i Transportarbeiderforbundet.

Stavanger Aftenblad skriver at Renovasjonen IKS ikke vil bli omfattet av streiken.

– Vi står for hovedtyngden av søppelhentingen i Stavanger og Sandnes, og blir ikke omfattet av en eventuell streik. Vi vil fortsatt hente søppel, sier Kurt Sædberg, administrerende direktør i Renovasjonen IKS til Aftenbladet.

Avisen skriver at det er private avfallselskaper i Norge som eventuelt blir rammet.