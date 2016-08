Slik snudde AaB pengekrisen

Stavanger

Da den tidligere Viking-helten Gaarde kom inn som sportsdirektør i 2013, var ryggen til den tradisjonsrike storheten nesten brukket. Finanskrise, og dårlige investeringer, lå i bunn.

– Klubben hadde negativ egenkapital. Det var ille, sier Gaarde til RA.

Så snudde det. Nærmest på direkten. Under en ny ledelse, og med Gaarde som sportslig ansvarlig, tok AaB «the double» i 2014. Det hele er nesten en eventyrhistorie.

Store likheter med Viking

Nå henger laget stabilt med i toppen og er helt gjeldfrie. Egenkapitalen er på 103–104 millioner og halvårsregnskapet i år viste et overskudd på 10,9 millioner kroner.

Dette har AaB klart ved å i hovedsak satse på egenproduserte spillere – ispedd noen få kjøp. De har hatt en tydelig visjon og strategi om å samtidig være en økonomisk bærekraftig bedrift. Driften skal gå rundt. Selv med en 6. plass på tabellen, og uten spillersalg, skal AaB levere pluss i regnskapene. Så har det også handlet om å skape entusiasme rundt prosjektet.

Gaarde mener likhetene mellom Viking og AaB er store – som de er mellom Rogaland og Nordjylland. Mannen med silkefoten er likevel rask på å presisere at han ikke vil framstille seg selv som en som skal moralisere overfor Viking.

– Klubben vet helt sikkert best hva som er det rette for Viking. Men har vi mulighet til å hjelpe så gjør vi selvsagt det, sier Allan Gaarde.

Viking-direktør Eirik W. Henningsen erkjente tidligere i uken at klubben så veldig mot AaB i arbeidet med planene for å gjenreise Viking. Gaarde nedtoner sin rolle som rådgiver. Men han deler gjerne strategien som gjenreiste interesse og økonomi hos AaB. I så måte tror han Viking nå har muligheter.

– Den beste plattformen for utvikling er en krise. Det er da du kan gjøre endringer. Jeg tror det er viktig at Viking ser det positive i situasjonen de er i, sier Gaarde.

Flaks og dyktighet

At situasjonen i AaB ble snudd så radikalt på tre år, mener han ikke bare handler om smarte valg. Flaks spilte også inn.

– Hardt arbeid og flaks. Du behøver begge deler. Du må også ha en økonomisk base. Styret her gjennomførte en emisjon i 2014. Så presterte vi på banen. I 2014 vant vi «the double». Det er absolutt ikke noe jeg skal ha æren for alene. Vi hadde ikke noe stort budsjett. I det første overgangsvinduet jeg var sjef kunne vi ikke hente spillere. Situasjonen var presset. Kom det gode bud, måtte vi selge. Men vi hadde et ganske godt lag og vi fikk inn de rette spillerne etter det. Vi traff utrolig godt, slår han fast.

Den noe overraskende tittelen, med en stort sett lokal stamme i laget, ga grobunn for å bygge videre. For å få orden på økonomi og for å skape tillit i næringslivet.

Noe lå også til rette fra før. Etter at klubben nesten gikk ned i 2011, våknet regionen og sluttet opp om AaB. Talentarbeidet lå alt i bunn. Det har alltid vært godt. Men Gaarde, og resten av ledelsen, fikk satt det hele i system.

– Noe av det første vi gjorde var å legge en visjon og en strategi.

Denne handler kort og godt om at AaB skal underholde – samtidig som de er en økonomisk bærekraftig bedrift. På den måten har de også gjenvunnet tilliten i næringslivet. Man putter ikke kroner i et sluk.

– Tre år med overskudd har hjulpet veldig.

For å klare å levere pluss, uten å være for avhengig av tabellplassering og salg, er utvikling av egne spillere nøkkelen. 16 av 24 i troppen har U-kamper for klubben.

– Vårt mål er å skape to nye egne spillere hvert år i en tropp hvor minst 50 prosent er egenutviklet.

Mange vil lære

Suksessen til AaB ha gjort mange klubber i Europa nysgjerrige på hva som er formelen. Gaarde peker først og fremst på hardt og riktig arbeid. Det er ingen «quick fix».

– Det handler om å ha dyktige folk og om å la disse få jobbe med hva de er gode til – nemlig fotball. Vi skal ha frihet, men også felles ansvar og mål. Hos oss har vi ganske frie tøyler i utviklingsarbeidet. Det er ikke faste formasjoner og systemer nedover i klassene. Her får trenerne velge selv. Men vi har noen retningslinjer som går på at vi skal spille ballbesittende og underholdende. Teknikk skal ligge i bunn.

AaB er hele Nordjyllands lag. De samarbeider med 120 naboklubber og sørger for å bidra med kompetanse. Å utvikle spillere i moderklubbene, før de kommer til AaB, står sentralt.

– Våre trenere bidrar også på feltet i de andre klubbene, forteller han.

Gaarde har klokkertro på at det lokale betyr noe. I AaB slipper de unge spillere til for å se om de synker eller svømmer. Overraskende mange klarer seg med tillit over litt tid.

– Vi solgte nylig Nicolay Thomsen til Nantes. Han kommer fra Skagen. Da han slo gjennom hos oss, gjorde det AaB til noe ekstra også i Skagen. At naboens sønn har suksess i AaB, betyr noe.

Bygger kultur

Han er også klar på at klubben ikke bryr seg om å stjele talentene fra andre regioner. Midtjylland, FCK og de andre får holde på med sitt. De har også for lengst innsett at lønn ikke er hva AaB kan lokke med. Når RA lurer på om Viking kan få til noe med et månedlig tak på 60.000, er han klar i talen.

– Jeg har stadig vekk et lønnstak å forholde meg til. FCK bruker fem ganger så mye penger som oss. Midtjylland og Brøndby tregangen. Vi må være attraktive på andre ting. Vår struktur tillater oss å kunne prestere bedre enn en bør kunne forvente.

Gaarde trekker fram kultur og verdier som like viktig. Og at unge spillere vet at de får sjansen til å utvikle seg i klubben.

– De som kommer hit glir lett inn. Akkurat slik jeg opplevde det da jeg kom til Viking i 2005. Det var gode folk som tok imot meg med åpne armer. Alt ble lagt til rette. Verdien av den kulturen er viktig.

Det er likevel en åpenbar forskjell på Viking og AaB. Den danske klubben eier ikke egen arena.

– Stadion er eid av kommunen og vi betaler mye i leie. Det finnes fordeler og ulemper med begge modeller, avslutter Gaarde.

