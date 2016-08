Skulle være vedlikeholdsfri – nå råtner fasaden på denne skolen

Stavanger

Bygg- og eiendomssjef Heidi Klaveness bekrefter at det jobbes med saken.

– Det er problemer med fasaden. Vi har vært på befaring og sett på idrettsbygningen bak skolen, og så at fasaden var skadet der. Ved befaringen så vi at det også var skader på fasaden på selve skolebygningen, sier Klaveness til RA.

Hun opplyser at valg av trevirke var fordi det skulle være vedlikeholdsfritt.

– Det har ikke fungert som det skulle, fastslår hun.

Utskifting kan bli svært dyrt for fylkeskommunen.

– Vi må respektere arkitekturen, men det kan ikke være slik at vi må skifte kledning hvert tiende år. Hvis vi må rive alt og føre opp igjen likt for likt vil dette bli en kostbar affære, sier bygg- og eiendomssjefen.

Kartlegger

Bygg- og eiendomsavdelingen kartlegger nå hva som bør gjøres.

– Vi har ikke konkludert ennå, sier Klaveness.

– Kan det bli aktuelt å søke erstatning fra dem som har ført opp fasaden?

– Ja, hvis det viser seg at dette er reklamasjonsberettiget kan det bli aktuelt, sier Klaveness.

Ask og or

Hun opplyser at tresorten er ask. Trekledningen på hovedbygget består av treslaget or.

– Arkitekten, Henning Larsen Architects, var opptatt av at det skulle benyttes norske bestandige treslag, sier Klaveness.

Hun understreker at trekledningen kun har estetisk funksjon, det er fullverdig fasade bak.

– Skadene vil derfor ikke kunne føre til lekkasjer eller lignende, men det ser jo ikke bra ut, sier Klaveness.

Rektor Tove Vatsvåg Nylund opplyser at skadene har kommer mer og mer til syne.

– Vi har gitt beskjed om dette for tre år siden, sier Nylund, og henviser til fylkeskommunen for detaljer.

Jåttå videregående skole sto ferdig i 2007 og kostet rundt 400 millioner kroner.