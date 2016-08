Skandaleetappe i Tour des Fjords nøytraliseres

– Det er store utfordringer med arrangementet i store byer. Det er ikke første gangen noe slik har skjedd i et sykkelritt, heller ikle den siste. Nå har vi sett hva som kan gå galt, og sånne ting kommer nok ikke til å skje med oss igjen, forteller rittdirektør Roy Hegreberg.

Tidene blir nå stående fra første gang man passerte målstreken på Bryggen, altså 19 kilometer før mål. Først lød det at man også skulle fjerne tidsbonusene, men ikke lenge etter kom kontrabeskjeden, ettersom det ville rokere hele sammenlagtstillingen og den gule trøyen.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER