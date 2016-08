Siste finpuss før ONS-åpningen

Stavanger

Det strømmet en del folk til presseområdet allerede dagen før dagen, ikke minst for å hente akkreditering uten køene som kan fryktes mandag morgen.

Blant dem var Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Hun benytter anledningen til å oppfordre flere lokale aktører til å melde seg på årets ONS.

– ONS er en møteplass det må være viktigere enn noensinne for næringslivet å delta i. Selv om det er oppmerksomhet rundt kostnadskutt i de ulike bedriftene, vil jeg oppfordre flere bedrifter til å sende flere ansatte til årets ONS. Regionen får mye igjen for det i form av kunnskap, og de ulike selskapene får mye igjen for det. De utgiftene som legges ned her, vil bedriftene få igjen for, sier Helgø til RA søndag ettermiddag.

Hun minner om at ONS har et fortrinn.

– OTC er verdens største i sitt slag, men den har ikke den konferansedelen som ONS har, sier Stavanger-ordføreren.

Søndag hadde bedriftene og andre med stand muligheter til siste finpuss mellom 16.00 og 19.00.

