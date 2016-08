Savner ærlig diskusjon om oljeendringene

Stavanger

World Wide Fund for Nature (WWF) er representert på ONS for første gang. Selv om det er mer oppmerksomhet om fornybar energi nå, er generalsekretær Nina Jensen langt fra fornøyd med ONS-programmet, som hun karakteriserer som «grønt innpakningspapir».

– Jeg savner en ærlig diskusjon om hvordan vi skal ivareta den nye situasjonen, og endre satsingen fra fossil til fornybar energi, sier Jensen til RA.

Hun mener oljeselskapene selv er de som har mest å tjene på å rette oppmerksomheten langt sterkere mot fornybarfeltet.

– Nå bruker selskapene store summer kapital på å investere i ekstremt risikable prosjekter for å utvinne mer fossil energi. Med Parisavtalen på plass er det ingen grunn til å tro at oljeprisen vil stige til et høyt nivå igjen, sier WWF-sjefen.

Hun mener investeringene må rettes mot fornybarfeltet.

– Hvorfor skal selskapene investere i høyst risikable prosjekter som vi vet ødelegger klimaet vårt? spør hun.

Ser positive trekk

Hun ser også positive trekk.

– Noen selskaper beveger seg i riktig retning, selv om det går seint. Statoil Energy Ventures investerer i havvind, Total har satt seg som mål å bli verdens tredje største selskap på fornybar energi og Shell satser mye på fornybar gjennom New Energies. Alle de store selskapene investerer innen vind, sol eller batteriteknologi, sier Jensen.

Hun regner med at det bare er et tidsspørsmål før meldingen om det første selskapet som satser 100 prosent fornybart.

– Nå sitter alle selskapene relativt stille i den synkende båten. Spørsmålet er hvem som blir den første som hopper ut. Det selskapet vil ha en stor fordel. Endringene tvinger seg fram uansett, mener Jensen.

Hun mener oljeindustriens ledere må være mer åpne for endringene.

– Det virker som om oljeindustrien ikke helt har tatt inn over seg de endringene som skjer, verken utviklingen i fornybarenergien eller det helt nødvendige for kloden: Å redusere bruk av fossilt brennstoff. Forunderlig, sier WWF-sjefen.

Hun viser til at petroleumsansatte både kan og vil endre arbeidsoppgaver.

– Spørreundersøkelser som fagforeningene har foretatt viser at tre av fire fagarbeidere i petroleumsindustrien sier at de lett kunne endre arbeidsoppgaver til fornybar energi, sier Jensen, som holder foredrag i morgen.

– Det blir spennende å se på hvor mange som deltar, sier Jensen.

– Ønsker ren energi

ONS-general Leif Johan Sevland trekker fram bredere innslag av grønn tenkning og teknologi og miljø enn før.

– Alle som jobber med energi bør spille på lag. Alle i olje- og gassbransjen ønsker å produsere så ren energi som mulig. Her er det høyt under taket og godt rom for meningsutveksling, sier Sevland til NTB.