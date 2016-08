Sandnes Ulf må spille omkamp

Stavanger

Tor Erik Torske ble feilaktig utvist da Sandnes Ulf slo serielederen i Kristiansund. Han ble tildelt et gult kort han ikke skulle hatt. Kristiansund leverte protest.

Fredag kom beslutningen fra NFF.

Doms- og sanksjonsutvalget i NFF mener at dette høyst sannsynlig påvirket resultatet og berammer omkamp.

«Den aktuelle kampen varte i totalt 96 minutter og da Kristiansunds spiller ble utvist i kampens 70. spilleminutt, sto det 2–1 til hjemmelaget. Etter full tid var det snudd til 2–3. Etter utvalgets oppfatning er det liten tvil om at feilen med overveiende sannsynlighet har påvirket utfallet. Selv om det i seg selv ikke er tilstrekkelig, vil utvalget vise til at erfaringsmessig vil et lag som spiller 10 mot 11, stille svakere enn normalt. Jo lenger man spiller i undertall, desto mer gjør dette seg gjeldende», skriver i utvalget blant annet i sin redgjørelse.

Daglig leder Tom Rune Espedal i Sandnes Ulf var meget oppgitt da RA snakket med ham fredag. Klubben vil nå søke juridisk bistand i løpet av helgen. Ankefristen er på tre dager.

– Dette kommer vi til å anke. Det er det ingen tvil om. I løpet av mine 8-9 år i jobben er det første gang jeg er virkelig oppgitt, sier Espedal til RA.

Espendal frykter at fotballen kan komme i en situasjon hvor de fleste lagene nå bare automatisk krysser av for protest – for så å lete etter dommerfeil som har påvirket kamputfallet på video i ettertid.

– Det er i gang allerede. Odd hadde aldri protestert forrige uke om ikke denne saken lå inne, slår han fast.

Klubben varsler også at de vil komme med en pressemelding om hendelsen i løpet av fredags ettermiddag.