Sandnes Ulf har levert omkamp-anke

Erik Sergio Auklend

Sandnes Ulf skriver på sine hjemmesider at de nå har anket omkampsavgjørelsen til Norges Fotballforbunds Dom & Sanksjonsutvalg av 24.08.2016.

Bakgrunnen er skandalekampen borte mot Kristiansund, som til slutt endte 3–2 til Ulf, etter at dommeren feilaktig utviste en KBK-spiller på stillingen 1–2.

"Sandnes Ulf har i dag levert anke på avgjørelsen, da vi er uenige i beslutningen doms- og sanksjonsutvalget har tatt. Bakgrunnen for uenigheten er at Sandnes Ulf mener klubben blir straffet for en feil vi ikke har begått, og blir eneste skadelidende part. En eventuell omkamp reiser mange prinsipielle spørsmål, og vil også medføre mange konsekvenser både for Sandnes Ulf og andre lag i fremtiden", skriver klubben.

– Vi har levert en grundig og god anke, i våre øyne. Nå er det opp til ankeutvalget i NFF. Vi hadde ikke levert anken hvis vi ikke trodde vi hadde en god sak, og ser fram til en avgjørelse, sier daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal, til RA.