– Rogaland er stedet for et nytt Toppindustrisenter

Stavanger

av: Marianne Chesak, fylkesvaraordfører, Odd Stangeland, ordfører Egersund, Stanley Wirak, ordfører Sandnes, Cecilie Bjelland, gruppeleder Stavanger Arbeiderparti og Arne Christian Mohn, ordfører Haugesund

Dersom du lurer på hva et toppindustrisenter er så er du i godt selskap. Men tenk deg at norsk industri og næringsliv, fra den minste gründervirksomhet til de største industrielle aktørene formaliserte sitt samarbeid. Tenk deg at teknologi ble utarbeidet, testet og brukt på tvers av selskap. Tenk deg at avansert teknologisk utstyr ble gjort tilgjengelig for alle som hadde en idé’, eller at en langsiktig finansieringsløsning kom i forkant slik at bedriften kunne konsentrere seg om virksomheten, ikke kontantstrømmen i en kritisk fase. Mange vil da nikke anerkjennende til ideen og gjenkjenne denne samarbeidsmåten som Olympiatoppen og toppidrettssenteret har hatt stor suksess med.

Utgangspunktet er så enkelt som at «sammen er vi bedre» og med dette som utgangspunkt har allerede 10 store selskaper i Norge sagt seg villige til å være med på å etablere senteret: Statoil, Aker, Yara, Kongsberg Gruppen, DNV GL, Schibsted, Ferd, DNB, Wilhelmsen og Telenor.

Årsaken til at alle disse selskapene samarbeider er kjent, industrien i hele verden står overfor store endringer. Charles Schwaab fra World Economic Forum beskriver det godt når han sier at vi står foran «den fjerde industrielle revolusjonen». Damp gjorde mekanisk produksjon mulig i den første, i den andre var elektrisitet driveren for storskala produksjon mens i den tredje revolusjonen var IT virkemiddelet for automatisert produksjon. Nå står vi overfor en digital revolusjon. Det gir oss muligheter vi ikke engang ser konturene av i dag. Samtidig kan konsekvensene for arbeidslivet bli store. Det naturlige spørsmålet som både nasjoner, bedrifter og enkeltpersoner stiller er «hva kan vi gjøre for å sikre at vi er helt i front med utviklingen»?

Arbeiderpartiets industriutvalg lyttet til industrien og lanserte ett av svarene denne våren: la oss etablere et «Toppindustrisenter» etter modell fra Olympiatoppen. Norge har et har et bra økonomisk utgangspunkt, vi har sterke kompetansemiljøer og vi bygger vårt samarbeid på «den norske modellen» – en styringsmodell som har vist seg nettopp å fremme kreativitet og innovasjon i arbeidslivet. Samtidig vet vi at våre kompetanse- og industrimiljøer er dyktige, men spredte. De er i ulik vekstfase og det å skaffe finansiering kan noen ganger være vel så vanskelig som å få realisert som store teknologisprang. Vi trenger å fjerne flaskehalser, «silotenkning» og styrke evnen til å kommersialisere gode løsninger utarbeidet av bedrifter til eget bruk.

Her står Arbeiderpartiet og næringslivet sammen og slik situasjonen er nå er det etter vår oppfatning ikke et spørsmål OM vi kommer til å få et «Toppindustrisenter», men NÅR og HVOR. Her kommer konkurranseelementet inn.

Arbeiderpartiet i Rogaland er ikke i tvil om at et toppindustrisenter vil være tjent med å bli plassert i Rogaland. Det vet vi er et synspunkt som mange deler. Vi har alle forutsetninger for å kunne bygge opp og ivareta den fasilitatoroppgaven som et slikt senter kan utgjøre. Vårt varierte næringsliv er ett argument, vi har erfaring fra flere næringsklynger i ulike oppbygging og driftsfaser som maritim, sjømat, energi og vind. Et annet sterkt argument er at vårt arbeidsliv har lang erfaring fra nasjonalt og internasjonalt samarbeid i konkurranseutsatte sektorer.

Men dette kommer ikke av seg selv. Vi hører allerede lyden av andre regioner i Norge som nå posisjonerer seg for å få en eventuell plassering av et toppindustrisenter. Vi vet at Rogaland har sterke og gode argumenter for å få dette plassert her, men vi må innse at det vet kanskje ikke resten av landet uten at vi jobber med saken. Siri Kalvik oppsummerte situasjonen godt i en kronikk i Stavanger Aftenblad i sommer der hun skrev: « …det er hardt forarbeid som gir uttelling når regionene kjemper om nasjonale midler».

Hardt forarbeid vil også være avgjørende for å få plassert et toppindustrisenter til Rogaland. Næringslivet har allerede satt seg i front i denne utviklingen, nå vil vi sikre at også alle andre gode krefter er med på den jobben som må gjøres. Universitet, Stavanger Næringsforening, LO og NHO, Greater Stavanger, tverrpolitiske krefter, ja – alle som kan og vil være med å jobbe fram dette senteret til vårt fylke må snarest på banen og trekke i samme retning.

Vi er klare til å ta første steg for et slikt samarbeid og derfor har ordfører Stanley Wirak nå invitert til et åpent møte for å starte dette arbeidet for Rogaland. Vi håper at alle aktører nå vil delta i dette arbeidet. Rogaland må være i forkant for å få plassert et toppindustrisenter i vårt fylke. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi vi har de beste forutsetningene for at dette kan lykkes – til det beste for Norge.