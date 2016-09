Refvik får fortsette i 25 prosents stilling

Stavanger

For to uker siden ble det kjent at Viking måtte kvitte seg med materialforvalter Stian Refvik og speider Gary Goodchild, mens videoanalytiker Gaute Schei fikk nye arbeidsoppgaver i Viking FK. Men som RA har skrevet er klubben nå i dialog med Gary Goodchild etter at Viking kan ha sagt han opp uten gyldig grunn, og i dag kom også nyheten om at materialforvalter Refvik fortsetter i klubben.

Det er Aftenbladet som melder at Refvik får fortsette i en 25 prosents stilling, etter at klubbens spillere og enkelte i administrasjonen har sagt seg villige til å gå ned i lønn for å beholde Refvik. Samtidig har Norengros Kjosavik spyttet i nok penger i spleiselaget som lar Refvik fortsette også etter nyttår.

– Dette er helt utrolig og egentlig noe ingen kunne forventet. For min del er det fantastisk at jeg fortsatt får ha en tilknytning til klubben i framtiden også, sier materialforvalter Stian Refvik til Aftenbladet.

