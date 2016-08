Ønsker også Gedion Zelalem fra Arsenal

– Nei. Vi har ikke opplevd det foreløpig. Vi har vært tydelig når det har kommet sonderinger rundt prisnivå og selger ikke for enhver pris. Det må henge på greip, sier Henningsen.

– Opplever dere at dere blir presset på pris all den tid alle vet om deres svake økonomi?

Henningsen peker på at det er styret i klubben som avgjør om det blir salg – og om kravet ikke blir nådd. Han er også tydelig på at klubben alt har bedret tallene noe med salget av Björn Daniel Sverrisson og Arsenal-kampen.

– Nei. Vi må ikke selge. Det er avhengig av pris og den må være fornuftig. Hvis ikke har vi is i magen.

– Må dere selge for å klare styrets sparekrav?

Samtidig er det også et stort spørsmål om Viking får solgt spillere før det internasjonale overgangsvinduet stenger onsdag klokken 24.00.

Spilleren har U-landskamper for Tyskland, men har nå skiftet til USA hvor han er en del av U20-landslaget.

Gedion Zelalem er også midtbanespiller. Viking er også i dialog om den amerikanskfødte tyskeren som var med Arsenal til Stavanger i august. Spilleren ble hentet til Arsenal i 2013 og var i fjor på lån hos Glasgow Rangers hvor han spilte 21 kamper på nivå to i Skottland.

Kelechi Nwakali ble kåret til turneringens beste i U17-VM i Chile i fjor. Nigerianeren ble nylig kjøpt til Arsenal for 3,5 million euro i følge nettstedet transfermarkt. Han er sentral midtbanespiller.

Inntektene fra kampen var svært gode. Samtidig vurderer Arsenal nå å slippe spillere til Viking for å kunne utvikle dem videre.

Gedion Zelalem er ønsket av Viking på lån i neste vindu. Her er Arsenal-reserven i aksjon mot Viking og Herman Kleppa. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Gedion Zelalem er ønsket av Viking på lån i neste vindu. Her er Arsenal-reserven i aksjon mot Viking og Herman Kleppa. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER