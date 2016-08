Oilers inngår samarbeid med Norwegian

Stavanger

Følg RA Sporten på Facebook!

På åpningsdagen av oljemessen ONS kunne de observante se at Norwegian hadde en ganske markant posisjon ved siden av Oilers-standen, og det var ikke tilfeldig. Lageier Tore Christiansen forteller at Oilers og Norwegian er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale.

– Det er ikke en sponsoravtale i det formatet at Norwegian sponsor oss, så det er ikke et rent sponsorat. Det er mer et forretningsmessig samarbeid, som vil gi oss besparelser på våre flyreiser. Hovedsaklig i Norge, men nå er vi også så flinke at vi får spille bortekamper i Europa, og heldigvis flyr også Norwegian ut av landet, forteller Christiansen til RA.

LES OGSÅ: CHL-spesialisten Holm sørget for seier

– Gode besparelser for klubben

SFF-sjefen opplyser om at Stavanger Oilers er den største flykunden Norwegian har, blant alle landets idrettsklubber.

– Mye av grunnen til at samarbeidsavtalen har kommet på bordet er nettopp det at vi er gode kunder av Norwegian fra før. Det ene elementet er som sagt besparelser i forbindelse med bortekampene vi skal spille, men så har du også elementet som jeg håper og tror vil komme underveis, og det er at de ser nytten og gleden i det å bli profilert sammen med oss, sier Christiansen.

Nøyaktig hva avtalen vil gi Oilers i kroner og øre er ikke Christiansen sikker på.

– Vi har blitt enige om at vi ikke går ut med et beløp nå. For det første fordi avtalen faktisk ikke er undertegnet enda, og for det andre er det vanskelig å gi et konkret tall. Det kommer an på hvor flinke vi er, og hvor flinke de er, men med det volumet av flyreiser vi har i dag vil det gi gode besparelser for klubben, forteller Christiansen.

«HOCKEYSNAKKIS»: Duket for en ny æra i Oilers

CHL viktigere sportslig enn økonomisk

Oilers ligger i disse dager på en slags treningsleir i Sørmarka Arena, da DNB Arena der laget trener til vanlig er okkupert av ONS. Der forbereder laget seg på de viktige CHL-kampene i neste uke, som vil avgjøre hvorvidt Oilers kan belage seg på flere flyturer ned på kontinentet.

– For oss er nok et avansement viktigere med tanke på det sportslige og prestisjen i det å gå videre i CHL enn for det økonomiske. Av en eller annen merkelig grunn har vi slitt med å fylle opp tribunene til kampene i CHL, men hvis vi går videre håper jeg at vi kan få flere på kamp. Det kan gi oss en økonomisk opptur, men slik det er nå er det ikke prispenger før du vinner hele turneringen. Og der er vi ikke riktig enda, sier Christiansen.

For 2014/2015-sesongen i Champions Hockey League, har Martin Baumann sagt at turneringen bruker 50 prosent av inntektene de får inn på prispenger. Det gjorde at Luleå som vant den sesongen fikk 135.000 euro for seieren, som er rundt regnet 1,25 millioner kroner i dagens kurs.

– Å gi tilbake femti prosent av det vi genererer er veldig generøst. Vi kommer aldri til å gi ut penger vi ikke har, så den eneste måten prispengene kommer til å øke på er hvis inntektene våre øker, har Baumann uttalt til turneringens egen hjemmeside.

LES OGSÅ: – Har solgt 1000-1500 billetter