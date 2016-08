Også Vågen vgs. er råteskadet

Stavanger

RA tok med fylkesvaraordfører Marianne Chesak på befaring på Jåttå videregående skole onsdag ettermiddag.

– Treverket er jo gjennområttent! Dette kan jo også være farlig, så her må det sikres, fastslår hun der skadene er tydeligst, på plattingen på sørsiden av skolen. Idrettsbygningen ved siden av har også råteskader.

– Det er veldig synd at en skole som ble bygget for å være vedlikeholdsfri får disse problemene, sier Chesak (Ap).

Hun er i alle fall glad for at problemene på Jåttå i all hovedsak er av estetisk art.

– Det er heldigvis ikke bærende fasader som er angrepet. Det er uansett veldig trist at dette skjer med en så ny og fin skole, sier Chesak.

Råte også på Vågen

Skolen på Jåttå sto ferdig i 2007. I går kveld ble dessuten kjent at enda nyere Vågen videregående skole også har råteskader. Bygg- og eiendomssjef Heidi Klaveness i Rogaland fylkeskommune var på befaring på Sandnes-skolen i går kveld.

– Det kan se ut som det er de samme problemer på Vågen som på Jåttå, om enn i noe mindre omfang på Vågen, sier Klaveness til RA.

På Vågen er den såkalte «kokongen» eller «siloen», som den også omtales om, kledd i sibirsk lerk. bygningsdelen skiller seg fra resten av skolebygningen, som er preget av overflater i glass og travertinstein. På Jåttå videregående skole er treslaget asp, også kalt osp.

– Er det andre fylkeskommunale bygg som kan ha samme problemer som Jåttå og Vågen?

– Det er noe vi må se på, men jeg kan ikke komme på noen aktuelle nå, sier Klaveness.

Vågen videregående skole åpnet høsten 2010.

Til politikerne

Chesak vil ha saken raskt på hennes og de andre politikernes bord.

– Jeg vil be om en gjennomgang raskt. Da må vi få kartlagt omfanget, om dette er en forsikringssak eller en reklamasjonssak, og hva som må gjøres videre. Administrasjonen er allerede i gang med dette, så jeg føler meg trygg på at vi vil få dette raskt, sier Chesak.