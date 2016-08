Nytt Sola-tap mot VIF til tross for Eriksen-perle

Stavanger

I kampen mot Vålerenga 2 mandag kveld var nemlig Morten Eriksen igjen Solas beste.

– Han skaper det vi har av sjanser i dag, og scorer med en volley a la Zidane i krysset. Det er ikke mange i landet du kunne satt inn uten fotballtrening og fått så mye ut av. Det er en helt sinnsykt prestasjon det han gjør, sier Maldal.

Følte seg snytt for frispark før 2-1

Den lynhurtige spissen utlignet til 1-1 for Sola på volley i starten av første omgang, og terroriserte VIF 2 gjennom hele kampen.

– Morten løp fra ungguttene i VIF på en sånn måte at de måtte rokere og bytte inn spillere for å demme opp. Han løfter hele spillergruppa bare ved å være i garderoben og fjerner alt presset på våre unge spillere, forteller Maldal.

Likevel klarte han ikke å avverge at det ble nok et tap.

– Vi mener vi ble klart snytt for et frispark rett før VIF scorer. Dommeren blåser frispark for en identisk situasjon senere, så det er veldig kjedelig at det skulle bli matchavgjørende. Med litt flyt får vi med oss poeng i dag, da vi skaper flere gode sjanser, sier Maldal som sier laget fortsatt er motivert til å avslutte sesongen best mulig og plukke flest mulig trepoengere til tross for tabellsituasjonen.

Fornøyd med prestasjonene, men ikke resultatet

Verken Maldal eller Sola liker selvsagt ikke å tape fotballkamper, men Sola-treneren var brukbart fornøyd med det laget hans presterte.

– Første omgangen er veldig bra. Da klarer vi å variere presshøyden vår, og skaper en god del sjanser. Vi har en i tverrliggeren før det er spilt to minutter, før de scorer et veldig enkelt mål. 1-1 målet ga oss ny giv, før vi dessverre glipper igjen helt på slutten. Det er en god scoring av Vålerenga, men vi kunne gjort det bedre defensivt. Selv om det er blant de bedre lagene de har stilt med i år, presser vi dem godt på slutten, men dessverre klarer vi ikke å få med oss noe, forteller Maldal.

Tapet gjør at Sola fortsatt blir liggende nest sist på tabellen med sine tolv poeng. Lagets neste kamp er mot Vidar på hjemmebane 9. september.

