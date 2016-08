Nytt landemerke ved Pedersgata

Stavanger

Den årlige gatekunstfestivalen Nuart nærmer seg, og det setter preg på Stavanger.

Et nytt, stort veggmaleri, «mural» på fagspråket, er på plass i Store Skippergata, rett ved Pedersgata.

Gatekunstner og arkitekt

MIMI står for verket. Han er en gatekunstner og arkitekt fra Bergen.

– NIMI liker å eksperimentere med en rekke ulike teknikker og uttrykksformer. Hans lidenskap ligger i den kreative prosessen, og med en idé i bakhodet så brenner, knuser, riper opp eller sprayer han ofte overflaten til det skjulte motivet kommer fram, melder Nuart-sjef Martyn Reed.

Veggkunsten er kalt «Sofia and the Mountain».

– Landemerke

Martyn Reed er fornøyd med at gatekunstnere viser igjen nå i forkant av årets festival.

– Dette er et nytt landemerke for Stavanger, og den best mulige måten å varme opp for årets festival, sier Reed.

Åpningen av Nuart er i år lørdag 11. september, utstillingene i Ølhallene står til 16. oktober. Nuart Plus, faglige treff med arbeidsverksted, seminarer og foredrag, pågår 8., 9. og 10. september.