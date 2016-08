Ny konsesjonsrunde på norsk sokkel

Stavanger

Det vil kunne bety at selve tildelingen av de aktuelle områdene kan finne sted i 2018.

De nummererte konsesjonsrundene omfatter de åpnede, umodne delene av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

I Barentshavet vil det i allerede tildelt areal forgå utstrakt leteaktivitet de neste årene. Her vil hensynet til skrittvis utforskning legges til grunn for 24. konsesjonsrunde, melder Olje- og energidepartementet

Departementet åpner også for nominasjoner i Norskehavet og Nordsjøen.

– Tragisk av regjeringen

– Det er tragisk at regjeringen kjører på med mer oljeleting uten respekt for at verden allerede er i en klimakrise.

Det sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen. Gulowsen er ikke imponert.

– Det er trist å høre at Solberg mener at vi skal bruke kvotesystemet som hvilepute for at Norge skal fortsette å pumpe opp ny olje mens andre land må la oljen ligge, sier han i en kommentar til NTB.

– Erna Solberg omtaler det som en revolusjon at vi har kommet ned på lave produksjonspriser. Greenpeace ønsker å minne statsministeren om at vi allerede har funnet for mye olje og gass, og at produksjonen bør gå ned, ikke opp, fortsetter Gulowsen.

Han peker også på at både Greenpeace og Natur og Ungdom undersøker lovligheten av 23. konsesjonsrunde.

– Det virker som om regjeringen har glemt at 23. konsesjonsrunde er juridisk omstridt og kan bli gjenstand for klimasøksmål. Imens forbereder altså regjeringen enda en ny konsesjonsrunde, avslutter han.

Viktig med fortsatt aktivitet

Regjeringen mener det er grunn til å tro på en fortsatt sterkt interesse fra oljeselskapene om å delta i 24. konsesjonsrunde.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var tydelig fornøyd etter at regjeringen mandag inviterte oljeselskapene til å spille inn hvilke områder de finner interessant for søkevirksomhet.

– Jeg forventer at interessen for å være med aktivt på norsk sokkel er relativt god, det så vi i 23. runde. Sammenlignet med runder som har vært tildelt andre steder i verden, hadde vi fortsatt en ikke ubetydelig interesse for disse arealene. Det vil vi også se nå, sier Lien til NTB.

– Så er det klart at i løpet av neste sommer vil vi vite veldig mye mer om geologien i de nyåpnede områdene i Barentshavet Sørøst. Gjør vi de funnene som vi håper og tror vi kommer til å gjøre der, så tror jeg dette blir veldig fruktbart, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det viktigste er at selskapene kan jobbe i områder de allerede er i, slik at de kan utnytte synergieffekter.

– Den største utfordringen politisk er nok at miljøbevegelsen mener vi skal stoppe opp oljevirksomheten. Det mener ikke vi. Det kommer til å være mindre aktivitet i norsk olje- og gassvirksomhet i årene framover, men vi mener det er viktig å styre den aktivitetsnedgangen på en måte som gjør at det ikke gir uforutsigbare og store konsekvenser for det norske samfunnet, sier hun.