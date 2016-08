Norsk olje og gass opptatt av nye letearealer

Stavanger

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen understreker at tilgang til nytt areal og forutsigbare rammevilkår er særlig viktig for oljeselskapene.

– I konkurranse mot andre land er det kun gjennom å tildele nytt, attraktivt areal at man kan opprettholde interessen for norsk sokkel i årene fremover. Derfor forventer vi at myndighetene vil gjøre tilgjengelig gode og attraktive areal i 24. konsesjonsrunde, sier Schjøtt-Pedersen.

Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tord Lien (Frp) kunngjorde utlysningen i forbindelse med åpningen av oljemessen i Stavanger mandag.

– Det er et positivt signal at myndighetene opprettholder systemet med konsesjonsrunder hvert annet år. Det gir forutsigbarhet for næringen og sørger for at næringen kan utvikle seg, skape arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet, sier Schjøtt-Pedersen.