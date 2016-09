Nest største ONS noensinne

Stavanger

Det ble torsdag ettermiddag opplyst i en pressemelding at årets utgave av ONS hadde 65.718 besøkende.

Dette gjør ONS 2016 til den nest største noensinne.

President og CFO i ONS, Leif Johan Sevland sier at dette er tall han er svært godt fornøyd med.

– Den store deltakelsen på messen viser at det er optimisme i oljeindustrien og at ONS er en svært viktig møteplass for bransjen i forbindelse med at det er nye tider, sier Sevland.

Nøkkeltall:

ONS 2016 hadde 1241 utstillere fra 40 land.

Det var omtrent 800 delegater I gjennomsnitt per dag på hovedkonferansen.

2110 personer deltok på the ONS-ung arenaen.

I tillegg var 202 journalister fra 14 land på messe