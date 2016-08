Mislykket generalprøve for Norge

Stavanger

NTB

Onsdagens prestasjon tydet ikke på at Norge har mye å stille opp med mot verdensmestrene.

– Dette var pinlig svakt. Det må vi bare innrømme. Vi må opp ti hakk skal vi ha en sjanse mot Tyskland, sa kaptein Stefan Johansen til MAX etter kampen.

Landslagssjef Høgmo var også kritisk til eget lag.

– Dette var ikke mye å skrive hjem om. Vi er på defensiven hele veien, konkluderte han.

God hviterussisk keeper

Hviterussland må riktig nok takke sin keeper Andrej Garbonov for seieren. Hans redninger på avslutninger fra Jo Inge Berget (55. minutt) og Alexander Sørloth (75. minutt) var strålende, men det var de to eneste sjansene Norge greide å skape.

Hviterussland utnyttet den ene av sine to store sjanser og fikk dermed med seg en prestisjeseier og etterlengtet selvtillit før VM-kvalifiseringsstarten mot Frankrike.

Norge møter laget Frankrike slo i sommerens EM-semifinale og har mindre grunn til å bruse med fjærene. Om kampen kan brukes til noe positivt, må det være å gi Tyskerne en farlig trygghetsfølelse før det som venter søndag. Den norske prestasjonen var verken egnet til å skremme eller inngi respekt.

Ti minutter etter pause fikk Norge sin første sjanse. Jonas Svensson raidet på høyresiden, lurte en motspiller og stormet inn i feltet før han slo skrått ut til Jo Inge Berget. Hans skudd var godt, men keeper refleksreddet ved stolpen.

Publikum tenkte kanskje at det var i ferd med å løsne for det norske laget etter en fryktelig første omgang, men sekunder senere lå ballen i Norges mål. Mikhail Gordeitsjuk fikk helt upresset slå en stikker til innbytter, Sergej Krivets, som fra spiss vinkel vippet ballen over Ørjan Nyland og inn via stolpen.

Norge spilte halvannen omgang i 4-5-1 og den siste halve omgangen i 4-4-2 (etter å ha gjort fem bytter), med innbytterne Martin Samuelsen og Alexander Sørloth på topp. Det burde blitt 1-1 da Sørloth fikk hodet på Stefan Johansens perfekte frispark kvarteret før slutt, men keeper refleksreddet igjen, og spissen fikk ikke returen på mål.

Helt motsatt

Utfordringen Norge sto overfor på Ullevaal onsdag var diametralt motsatt den som venter søndag. Hviterussland la seg dypt i sin 4-4-2-formasjon, og et norsk lag i 4-5-1 prøvde forgjeves å spille ut motstanderen.

Søndag venter et av verdens mest spillsterke lag, og Norge må prøve å demme opp for verdensmestrene og vinne ballen gunstig nok til å kunne kontre mot dem. Ventelig vil det være langt mer tente norske spillere som prøver på det, for onsdag virket det i perioder rett og slett daft og uinspirert.

Kanskje var det i håp om bedring at Stefan Johansen tente så til de grader da Joshua King rett før pause ble felt stygt av Timofei Kalatsjev. Noen sekunder var det tilløp til håndgemeng.

Norge hadde ikke en avslutning mellom stengene i første omgang. Nærmest var Veton Berishas hælspark en meter utenfor på innlegg fra King.

Hviterussland kom til omgangens eneste store sjanse da nevnte Kalatsjev skjøt på direkten ved lengste stolpe. Ørjan Nyland sto riktig plassert ved stolpen, men rett foran ham sto Stefan Strandberg, som fikk det harde skuddet i ansiktet.

Kaptein Johansens kamprop fikk nok følge av noen ord fra Høgmo i garderoben, men særlig tegn til bedring var det ikke. Det ble iallfall et par norske sjanser i annen omgang, men verken jubel eller grunn til glede. (©NTB)