Lillebror Berisha: – Mer naturlig å velge Norge

Stavanger

Følg RA Sporten på Facebook !

22-åringen har to A-landskamper og ett mål for Norge. Den tredje matchen kommer mot Hviterussland onsdag.

– Jeg valgte Norge fordi jeg har spilt landslagsfotball for Norge i alle år. Norge har gitt både meg og Valon mye. Vi er blitt oppfostret her, har spilt fotball her og utviklet oss her. Det var en beslutning jeg følte var riktig, sier Veton Berisha til NTB.

Storebror stoppet på 20 A-kamper (ingen mål). Han skal heretter kjempe for Kosovo, som tidligere har kapret Bersant Celina.

– Det avgjørende var at vi har foreldre fra Kosovo og sterke familiære bånd til Kosovo. Det var derfor han valgte Kosovo, forteller lillebror Berisha om storebroren valg.

LES OGSÅ: Valon har ombestemt seg – vil spille for Kosovo

Ble fristet

Beslutningen har ikke vært lett for guttene å ta. De luftet ideen om spill for Kosovo overfor NTB i forkant av privatlandskampen mot Portugal i mai.

Begge føler sterk tilknytning til Kosovo, hvor foreldrene kommer fra.

– Det fristet selvfølgelig. Jeg hadde lyst å spille med broren min og støtte Kosovo og familien min, men det føltes mer naturlig å spille for Norge, sier Berisha.

Utad kan det hele virke som et kompromiss, der brødrene splittes for at hele Berisha-slekten skal kunne si seg fornøyd.

– Det er jeg enig i, det blir en bra deal, mener Greuther Fürth-spilleren.

LES OGSÅ: Berisha-brødrene valgte Norge – tatt ut til VM-kvalikken

Tror han slår storebror til et mesterskap

Han forteller om en prosess gjennom flere uker. Storebror Valon var også egentlig klar for Norge, men ombestemte seg etter at landslagssjef Per-Mathias Høgmo hadde bekreftet at brødrene hadde valgt Norge. De måtte bestemme seg før VM-kvaliken, som vil låse alle Kosovo-spillere til det landslaget de har valgt.

Det ble mange telefoner både til familien, Valon spesielt. Vi har diskutert mye. Det har vært vanskelig, innrømmer 22-åringen.

– Hvem av dere kommer først til et sluttspill?

– Jeg håper og tror Norge, jeg tror det blir meg, sier lillebror Berisha og smiler.

Kanskje spiller brødrene, som har et svært tett forhold, mot hverandre i framtiden.

– Du vet aldri om det skjer, men om det skjer, blir det emosjonelt for meg – ikke bare fordi han spiller der, men fordi også jeg har sterke bånd til Kosovo, sier Veton Berisha til NTB.

LES OGSÅ: Berisha scoret i Greuther Fürth-tap

Har tro på laget

Han kan bekle høyrekanten i et angrep sammen med Adama Diomande og Joshua King mot Tyskland søndag.

– Jeg tror det blir viktig at vi har en god defensiv struktur og jobber godt sammen. Vi må utnytte de sjansene vi får, sier den tidligere Viking-spilleren.

Norge har ikke deltatt i et sluttspill siden EM i 2000.

– Hvorfor skal vi tro at Norge kvalifiserer seg denne gangen?

– Jeg tror vi har et bra lag med mange gode spillere. Mange spiller i utlandet og gjør det bra. Jeg har tro på dette laget. Vi skal gi alt og jeg tror at vi kan gjøre det bra mot Tyskland, sier Berisha. (©NTB)

LES OGSÅ: Berisha om å score for Norge: – Mitt fineste mål