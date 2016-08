Leserinnlegg: Viking er sjelen i distriktet

Stavanger

Av: Bjørn J. Johannesen

Alle har et ansvar for å berge Viking, enten de er gauker eller siddiser. Distriktet sliter med en stor ledighet og prognosene ser ikke helt gode ut. Vi trenger noe som kan dra oss opp av gjørmen nå. Viking sliter etter flere års dårlig utvikling sportslig og økonomisk styring, kan det se ut for en lekmann. Oilers har i flere år hatt økonomisk og sportslig stor suksess. Ikke minst på grunn av drift og økonomisk styring. Likevel er det Viking som er det viktigste laget i distriktet i den sporten som er betydelig viktigere og skaper mest oppmerksomhet i landet.

Kanskje de ikke har levd opp til den evnen som gamle og avdøde Brodal en gang sa: «Vi må selv blir profesjonelle før vi satser profesjonelt». Kanskje det er her hunden ligger begravd.

Nå er vi der vi er, både sportslig og arbeidsplassmessig. Noe må gjøres og det lyt skje fort. Finnes det noen «quick fix» på hvordan økonomien skal fikses og forutsigbarhet skapes? Nå har jo investorer sittet og diskutert i lange tider – det kan virke som om at de har brukt mye tid på krangel om detaljer. Det er klart at når en skal vurdere å kjøre inn kapital, så vil en gjerne ha noe en skulle ha sagt i sakens anledning, men ... løser dette problemet til Viking?

Forslag til løsning kan være at Stavanger kommune og Sandnes kommune sammen kjøper anlegget. Deretter leier de ut anlegget til Sandnes Ulf og Viking for i første omgang 10 år. Sandnes trenger ikke bygge noe nytt anlegg. Deretter kan en vurdere om lagene sammen klarer å kjøpe anlegget tilbake og drive det som ett felles eiendomsselskap. Forstår at denne kan sitte langt inne, men vi har jo Sørmarka Arena-samarbeid, Randaberghallen og så videre. Navnet på anlegget selges (leies ut i et antall år) til en solid lokal investor. Skal være lokal siden vi snakker om lokalt samarbeid. (Statoil?)

Har forstått at det kanskje ligger noen heftelser på salg og utleie, men står en overfor en mulig konkurs. En konkurs kan gjerne invitere en slu investor som kommer på banen med andre mål enn lokal satsing.

Oilers-direktøren har vist evner til og ønsker om lokal idrettssatsing. Få ham på banen.

Legg til side gamle kjepphester, finn kreative løsninger utenfor gammel tradisjonell tenkning.

Tenk som Ajax skrev: «Drid i kåbå, heia Viking».