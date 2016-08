Leder: Oslosk peke på-politikk

Stavanger

Først ute var finansbyråd Robert Steen, deretter meldte byrådsleder Raymond Johansen og stortingsrepresentant Jan Bøhler seg på i en øvelse som lover dårlig for neste års valgkamp. De tre Ap-politikerne fra Oslo mener at Stavanger har fått uforholdsmessig mye hjelp i de to årene med oljekrise, mens Oslo blir ignorert. Dermed begynner peke på-leken til Ap-trioen. Stavangers arbeidsledighet på 5,1 prosent er da langt lavere enn arbeidsledigheten i enkelte Oslo øst-bydeler, der det er målt 5,4 prosent ledige selv om Oslo under ett ligger langt bedre an enn Stavanger.

Sammenligninger mellom kommuner og bydeler blir aldri presise – uten at den slags statistiske feller bekymrer Steen, Johansen og Bøhler. Epler sammenlignes med pærer og videregåendeelever som dropper ut sammenlignes med arbeidsledige petroleumsingeniører.

Oslo Ap-pekeleken mangler til og med korrekte tall. Brutt ned på bydelsnivå viser juli-tallene for Eiganes og Tasta (som er ett NAV-distrikt) 5,4 prosent, Hundvåg og Storhaug 5,9 prosent, Hillevåg og Hinna 4,8 og Madla 4,2 prosent arbeidsledige. Flere av Stavangers NAV-distrikter, med Madla i tet, har opplevd en vekst i arbeidsledigheten på 55 prosent det siste året og slår i hjel Oslo Aps stadige utspill.

Ledigheten i Stavanger er knyttet til oljeprisfallet, og regjeringens tiltak er satt inn mot vedlikehold og andre prosjekter som avsluttes raskt. Arbeidsledige med fagbrev eller høyere utdanning omskolerer og etterutdanner seg i stor stil for tiden – noen med suksess og andre med dårlige utsikter. Bildet forverres når oljesparkede mister retten til dagpenger og må over på langt lavere sosialstøtte.

Oslo Aps populisme har kanskje en effekt på lokale meningsmålinger, men sett utenfra er tallbruken og graderingen av arbeidsledige utidig. Arbeidsledige fortjener hjelp og støtte, enten de bor på Søndre Nordstrand eller på Tasta.