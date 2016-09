Leder: ONS 2016 - wonderful!

Stavanger

Daværende statsminister Odvar Nordlis angivelige utbrudd om «a wonderful mess» om ONS hadde en utilsiktet dobbelhet ved seg, men det hersker ikke tvil om at oljemesså 2016 har vært fantastisk og ryddig. Evnen til å få et digert apparat til å rulle velsmurt har ONS hatt anledning til å dyrke siden 1974, og lokalpatriotene blant oss kan unne oss å bli «øvejidde» over at så mange strekker seg så langt for å gjøre arrangementet til en stor opplevelse.

Å forstå sin tid, å sette ord på trender og skifter er uhyre krevende. Hvis ONS bare skulle ha vært den vanlige «oljemesså» med utstilling av tekniske innretninger og spissfindigheter, kunne man trolig ha greid seg med halve plassen. Ambisjonen om å være noe mer enn en utstilling har vokst seg fram gjennom årene, og er blitt spesielt synlig i 2016. Krisen som satte inn samtidig som ONS ble rigget ned for to år siden, har preget Tjensvoll-området på mer enn én måte denne uken. Det er færre besøkende enn i rekordåret 2014, standene er litt mer nøkterne, gi vekk-tingene er mer moderate og restaurantene melder om en kostnadsbevissthet ingen var i nærheten av. Nedskjæringer har ført til Statoil-kutt i så stort monn at Johan Sverdrup vil kaste penger av seg selv om oljeprisen er under 25 dollar fatet, om lag halvparten av dagens prisleie. Et poeng på årets messe er at 50 dollar er et sunt nivå, selv om prisen trolig skal opp i løpet av 2017.

Oljå som teknologisk katalysator har vært en gjennomgangstone på ONS 2016. Forbindelsene mellom offshoreteknologi og fornybar, mens også fiskeri og miljøteknologi, er tydelig etablert. Selv om det har vært mulig å lete opp en og annen klimafornekter på ONS, er holdningen i bransjen at «fornybar energi må omfavnes». Gradene av omfavnelser varierer selvsagt, men budskapet fra ONS 2016 er at olje- og gasselskaper som vil ha et liv i bransjen må være koblet på en fornybare energien.