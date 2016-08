Kronprinsen er på plass

Stavanger

Kronprinsen er i Stavanger for å åpne ONS, men også for å møte arbeidsledige for å få et bilde av situasjonen i en region med nedgang.

Kronprinsen ble tatt imot av Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø og prosjektleder i mulighetsterminalen, Leif André Pedersen.

Leif André Pedersen i Mulighetsterminalen, NAV-direktør Truls Nordahl og distrikssekretær Øystein Hansen i LO Rogaland.

I Mulighetsterminalen stod samtaler med de arbeidsledige Bjørn Erik Poppe Thorsen (44) og Tieneke Oda Green Eiane på kronprinsens program.

- Kronprinsen virker som en veldig fin fyr, og virker genuint interessert i situasjonen vår, sier Thorsen til RA.

- Følelsen av å være unyttig

Han mistet jobben i fjor høst, og hadde en lengre samtale med tronearvingen i Mulighetsterminalens lokaler.

- Det verste med å være arbeidsledig er følelsen av å være unyttig. Jeg føler jo at jeg er flink i jobben min, og så er det ingen som har bruk for det, sier Thorsen

Han har jobbet offshore, med spesialkompetanse rettet inn mot brønnproduksjoner. Nå jobber han målrettet for å skaffe ny jobb.

- Jeg står alltid opp 06.30, får ungene på skole, spiser frokost og starter arbeidet med på skaffe jobb. Går gjennom finn.no, NAV, Linkedin, offhore.no og leser avisene. Hvis noen selskaper har fått en ny kontrakt, tenker jeg: "Kjenner jeg noen i det selskapet, eller kjenner jeg noen som kjenner noen. Jeg bruker også Facebook. De fleste jobbene havner ikke på Finn.no eller tildeles gjennom NAV, de fleste går gjennom personlige nettverk, sier Thorsen.

Midlertidig

Han har jobbet midlertidig i Preserv, et firma som driver preservering av borerigger i opplag.

- Men jeg vil jo helst ha fast jobb, og et sted jeg kan bruke kompetansen min, sier Thorsen.