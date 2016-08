Kronikk: Grønne tak – kadå?

Stavanger

Av: Ingebjørg S. Folgerø, Stavanger Høyre

Ikke bare bruker kommunen penger på grønne tak; private utbyggere kan også få beskjed om at taket må legges med beplantning. Vanligvis bare et moderat lag med jord og lave planter, men noen kan til og med bli bedt om å lage tak med busker og trær. Dette har vært en viktig sak for politikerne i Høyre i mange år. Hva er poenget?

Vann. Fastlands-Stavanger uten innsjøene måler drøyt 50 kvadratkilometer, og en millimeter nedbør betyr en liter per kvadratmeter. Den 5. august regnet det 22,6 millimeter på ett døgn. Det blir formidable 1.146.000.000 liter, og skulle vi fraktet det bort med tankbiler, ville vi behøvd omtrent 40.000 store kjøretøy. Heldigvis er det ikke slik det skjer, men det er faktisk så store vannmengder vi snakker om når det regner skikkelig.

Vann som treffer asfalt, hustak og andre tette flater må samles opp og få renne bort i avløpssystemet vårt. Vi har helt grei kapasitet til å håndtere normal nedbør, men når det plutselig fosser ned store mengder – og det ser ut til å skje stadig oftere – da sliter avløpssystemet. Resultatet er oversvømte gater, kummer og kjellere, pluss at mye uønskede materie havner i fjorden. Vann som renner på bakken fanger med seg mye partikler som virker forurensende i sjøen. Og siden overflatevann og kloakk svært mange steder ledes bort i samme rør, vil også kloakk havne rett i fjorden når det er mer vann i rørene enn vi klarer å håndtere gjennom renseanleggene våre.

Når det derimot regner på gressplener, skog, parker og grønne tak, synker vannet ned i bakken. Senere vil omtrent halvparten fordampe, noe synker videre ned i grunnvannet, og resten siger veldig gradvis til avløpene. Det betyr at vannmengdene fordeles mye bedre over tid, og rørsystemene får anledning til å få vannet unna uten problemer.

Stavanger Høyre tok seg på forsommeren råd til en studietur til Nederland, et land som av nødvendighet har utviklet svært høy kompetanse på håndtering av uønsket vann. Mange av løsningene de viste fram var både vakre og praktiske, som bekker og kanaler, sosiale områder som ble vannbasseng når det regner kraftig, tak utformet som parker, og utstrakt bruk av gjennomtrengelig bakkedekke i stedet for asfalt (for eksempel belegningsstein med gress). Slike løsninger vil være langt mer bærekraftige – og mye billigere! – enn å oppgradere hele det enorme ledningsnettet vårt til å håndtere mer vann.

Norge brukte torvtak i riktig gamle dager. Vi skal ikke helt tilbake dit. Nå finnes det lettere og enklere løsninger for grønne tak som både er greie å vedlikeholde og har en akseptabel kost. Pene er de også, pluss at grønne tak reduserer støy og energikostnader i bygget og forlenger takets levetid. Med stadig flere grønne tak, grønne støyskjermer, kanskje fellesområder som blir til basseng når det regner kraftig, og ikke minst grønne armerte parkeringsplasser og innkjørsler, vil Stavanger kunne håndtere økende ekstremvær uten altfor store ulemper.

Vi vet at det er litt dyrere å legge grønne tak, og at enkelte mener kommunen burde spare de pengene når den bygger selv. Men pengene kommer flerfold tilbake over tid: Lavere energikostnader i byggene, færre skader på grunn av oversvømmelser, mindre graps i fjorden, redusert behov for kostbare nye avløpsledninger, færre naboer som klager over uønsket overvann inn på sin eiendom. Pluss høyere trivsel i nabolagene fordi grønne tak ser finere ut enn store grå flater. Bra for byggherren, bra for byen.

Alle kan bidra på dette viktige området. Tenk armert gress hvis du skal legge om innkjørselen, og sedum på taket av den nye garasjen. Alt hjelper.