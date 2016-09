Kristoff med maktdemonstrasjon

Tour des Fjords ruller videre i morgen, når rittets lengste etappe står for tur.

– Det som skjedde i går var ikke slik jeg ønsket å ta ledertrøyen. Jeg er glad for å beholde trøyen enda en dag, sa Howard til TV2.

Nå er det duket for et skikkelig rotterace om sammenlagtseieren i Tour des Fjords, som Kristoff vant i 2014.

– Jeg ble overrasket over at Howard hang med i bakkene idag, han pleier ikke å klare det, sier Kristoff.

– Han skal ha 90 prosent av æren for denne seieren, sa Kristoff.

– I går var jeg ganske langt nede. Det gikk ikke som jeg håpet. Det var en bedre dag for alle i dag, sa Kristoff til TV2 etter målgang i Odda.

I går havnet Kristoff langt bak teten, etter at feltet kjørte feil like utenfor Bergen sentrum, grunnet en arrangørtabbe.

