Kristoff klarte ikke å forsvare seieren i Bretagne

Etter at åtte mann hadde vært i brudd store deler av dagen, kom Dimension Data-kapteinen med i en 31 mann stor utbrytergruppe med tre mil igjen til mål. Tiden i brudd ble imidlertid kortvarig da hovedfeltet skrudde på turboen og hentet inn gruppen med i overkant av tjue kilometer igjen.

Sondre Holst Engers lagkamerat stakk av med knapt to mil igjen av det franske verdenstourrittet, og sammen med Alberto Bettiol og Guillaume Martin opparbeidet han seg en ledelse som skulle vise seg så vidt å holde helt inn.

Alexander Kristoff ble nummer tre i endagsrittet i Frankrike søndag. Her fra et tidligere ritt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

Alexander Kristoff ble nummer tre i endagsrittet i Frankrike søndag. Her fra et tidligere ritt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER