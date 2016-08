Kristoff: – Ingen visste hvor vi skulle kjøre

Det betyr at Jensen kjører i den hvite ungdomstrøyen på morgendagens Tour des Fjords-etappe.

I spurten var det altså ingen Alexander Kristoff, men BMCs Damiano Caruso var blant de navnene som måtte gi tapt for nordleningen Jensen.

Jesper Asselmann fra Rompot-laget ble nummer to, mens August Jensen fra det lokale laget Coop-Østerhus imponerte med en tredjeplass.

Bilder av trafikk midt i rittløypen sirkulerer nå sykkelverdenen over.

Det var heller ikke den eneste gangen at både tv-kommentatorer og folk på sosiale medier kritiserte rittarrangøren i Bergen.

– Ja, jeg vil si det er litt skandale når vi ikke vet hvor vi skal sykle. Normalt hadde en slik hendelse gjort at løpet ble nøytralisert, men det skjedde ikke, sier Kristoff.

– Jeg er mest forbanna på at de ikke merker løypen. Vi hadde full kontroll på løpet. Plutselig kjører hele feltet feil. Etter det blir ikke løpet nøytralisert. Jeg satt helt foran og plutselig satt jeg i fjerde gruppe. Da er det umulig å kjøre sykkelløp, sier en skuffet Kristoff til TV2.

I stede for å kjøre inn i tunnellen, skulle feltet nemlig ha snudd mot høyre.

Det så ut til at rytterne skjønte at de hadde kjørt feil i tunnelmunningen. Enkelte ryttere veltet og det ble en stor splitt i feltet.

Et samlet hovedfelt hadde vært gjennom Bergen sentrum og satt kurs over Puddefjordsbroen.

Leigh Howard fra IAM vant etappen, som vil huskes best for det som skjedde med omlag 16 kilometer igjen å kjøre.

