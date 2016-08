Kommentar: Ormebolet er åpnet

Stavanger

Beslutningen om å gi Kristiansund omkamp, etter at dommer Kim Rune Borgersen viste ut feil spiller, vil sette presedens.

Konsekvensen av denne presedensen vil etter alt overmål bli en flom av protester på dommerfeil. Og jeg tror ikke klubbene vil forholde seg til ordlyden i beslutningen til utvalget. De peker på at det er «grove feil ved dommerens forståelse av regelverket» som gir åpning for omkamp. Ikke «feil i dommerens skjønnsutøvelse» som KBK opprinnelig prosederte på i sin protest.

NFF har sannsynligvis rett i at det er hjemmel for omkamp dersom det er rett å ta beslutningen på det grunnlaget (så kan en diskutere hvor rett det er å dømme på et annet grunnlag enn protest ble levert). Det har vi også sett eksempler på internasjonalt tidligere – som jeg vil komme tilbake til. Problemet er dessverre konsekvensene. For i forsøket på å oppnå rettferdighet åpner NFF et ormebol uten like.

Smarte klubbledere kan nå bare automatisk til å krysse av for protest etter hver eneste kamp de taper. Så kan de bruke de neste tre dagene til å lete etter graverende dommerfeil på video før de tar en endelig beslutning om protest. Og dommere gjør som kjent feil. Om det er feil i dommerens «forståelse av regelverket» eller «skjønnsutøvelse» vil de samme lederne neppe bry seg så mye om. Det blir bare tom semantikk. Frekkhetens nådegave vil ligge i bunn – for de har lite å tape på å prøve.

Det første eksempelet har vi allerede sett fra Odd og Dag-Eilev Fagermo etter forrige serierunde i Tippeligaen. Jeg tror Tom Rune Espedal i Ulf har helt rett når han sier at denne aldri hadde kommet hvis ikke Kristiansund hadde protestert.

Også i internasjonal fotball har vi sett eksempler på omkamper etter dommerfeil – selv om det er uhyre sjeldent. Enda mer spesielt var det da UEFA i fjor bestemte at de siste 18 sekundene av kampen mellom Norge og England i U19-EM for kvinner skulle spilles på ny etter dommerfeil. Den tidligere engelske toppdommeren Graham Poll gikk i sin faste spalte i storavisen Daily Mail knallhardt ut mot beslutningen. Også han mente konsekvensene måtte veie tyngre enn rettferdigheten i slike tilfeller.

Samme Poll har også vært i hardt vær på bakgrunn av tabber. Under VM i 2006 ga han Kroatias Josip Simunic tre (!) gule kort i løpet av kampen mot Australia. I etterkant var nå skandaliserte Sepp Blatter klar på at Australia nok hadde hatt gode grunner for protest om de hadde tapt. Selv la Poll seg langflat og tok all skyld på egen kappe. Han trakk seg som dommer på internasjonalt nivå som en konsekvens.

Det er ingen tvil om at Kristiansund ble gjort en stor urett mot Ulf. Det skjønner alle. Men de fleste skjønner også at dommere gjør feil hele tiden. Om vi skal åpne for omkamper på bakgrunn av disse, er det bare å forkaste dagens system umiddelbart. Da må videodømmingen inn for fullt – med de følgene det vil få. Personlig har jeg alltid vært sterkt imot den utviklingen. Menneskelig svikt, og konsekvensene det får, er en del av sjarmen med fotballen. Både hos spillere og dommere.

Til slutt er det også en del ting som er verdt en tanke om Ulfs varslede anke ikke når fram. Hvem skal betale utgiftene for en omkamp? De er betydelige. Hvordan skal en forsvare at disse to lagenes spillere får nok en tøff kamp i beina i en tett opprykksstrid – og hvor mye hvile skal lagene få mellom ordinær seriekamp og omkamp? Ulf har også et godt poeng når de peker på at Eirik Schulze måtte stå over mot Bryne. Der kunne han utvilsomt spilt en rolle.

At NFF venter til fredag ettermiddag med å offentliggjøre sin avgjørelse – all den tid de hadde konkludert onsdag – er også smått skandaløst. Det sier seg selv at Sandnes Ulf vil oppsøke juridisk hjelp. Da må man selvsagt gi klubben tre virkedager og ikke tre dager på å forberede en anke. Opptredenen er nesten på nivå med prestasjonene til doms- og sanksjonsutvalget i det ofte utskjelte norske hockeyforbundet. Det nivået skal NFF vokte seg for å havne på.

Dessverre frykter jeg nå de er på vei dit.

