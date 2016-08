Klar for Skeivå

Stavanger

Årets Stavanger på Skeivå er den 18. i rekken. Festivalen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har vært et fast innslag i bybildet de siste årene, og sånn sett gjort starten på en grå årstid litt mer regnbuefarget. Årets motto er «Free to love! Free to be!» og markerer også at Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) har fått nytt navn. Nå heter interesseorganisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Silje Eike debuterer som festivalsjef, og har kun sittet i sjefsstolen siden juni.

– Jeg ble på en måte headhuntet til jobben, og har prøvd å sette mitt preg på det hele – lage en god festival hvor alle skal føle seg velkomne. Jeg elsker å lage fester, store arrangementer er det jeg brenner for, sier Eike som til daglig jobber på Clarion Hotel Energy.

– Inkluderende

Festivalen har som mål å skape en åpnere dialog mellom heterofile og LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

– Det viktigste med årets festival er at alle skal føle seg inkludert. Vi har prøvd å sette opp folkelige arrangementer som tiltrekker seg alle typer mennesker, sier Eike og trekker fram debatten om kirkelig vigsel på Sting Nere, gallaaften med blant annet Stavangerkameratene på scenen, gratiskonserter i Byparken lørdag og avslutningen i St. Petri kirke, Skeiv i sjelå, på søndag.

Respekt – ikke bare aksept

Med skytingen i Orlando friskt i minne og nedkappingen av regnbueflaggene i Kristiansand under deres Pride-festival sist uke, mener Eike at Skeivå fortsatt er en viktig festival.

– Jeg håper at slike hendelser gjør at enda flere vil komme og lage en inkluderende festival, sier festivalsjefen.

– Helt fra man går på barneskolen lærer man å leve sammen med og akseptere alle mennesker, men temaet homofili blir lite pratet om. Selv om du aksepterer, er det ikke dermed sagt at du respekterer. Derfor er det viktig at vi av og til viser igjen og heiser flaggene våre, sier Eike.

Som tidligere år er det egne arrangement for ungdommen. Er du fra 15 til 26 år, kan du delta på ungdomskvelder torsdag og lørdag (kl. 19.00 til 23.00).

