Kanonstemning da Karpe Diem avsluttet ONS

Stavanger

av: Tore Bruland

Tidligere år har blant annet September When, Röyksopp og Susanne Sundfør stått for ONS-avslutningen.

Årets hovedtrekkplaster var hiphop-duoen Karpe Diem bestående av Chirag og Magdi.

Før Karpe Diem entret scenen hadde Kriminell Kunst og Izabell gjort publikum gode og varme i det relativt begredelige høstværet med vind og regn.

Tore Pang, Tore Arholm Tobiassen, er frontmann i Kriminell Kunst og er samboer med Benedicte Izabell Ekeland, aka Izabell – og også da var det selvsagt hiphop som sto på programmet.

De dro i gang klokken 20.00 og og sa at de var i Stavanger og at det var lite å gjøre med været.

Vått

Det hadde Pang rett i, mens de sto på scenen en halvtime regnet det bare mer og mer og til slutt var publikum mer enn våte.

Først litt over en halvtime senere var Karpe Diem på scenen til stor jubel fra publikum.

De noen og hundre frammøtte til Kriminell Kunst var nå blitt flere tusen. Karpe Diem er ute med siste sang fra prosjektet «Heisann Montebello». «Gunerius» heter sangen som er den sjuende i rekken.

Og konserten startet med den nyeste sangen.

Klissvåte

– Jeg ble født i trafikken, pappa tok meg ned på Gunerius, der ble jeg døpt i trafikken. Samma hvordan jeg synes du ser ut, så skal jeg elske deg til døden, det er en drapstrussel, drapstrussel, drapstrussel, sang Magdi før Chirag entret scenen i hvit dress.

– Kjære Stavanger. Ingen gir så mye på konsert som folk som allerede er klissvåte, sa Chirag.

Så fortsatte de med sangen «Jens før «Veskantsvartinga» sto for tur.

Dagsavisen skrev nylig at Karpe Diem selger billetter til sine konserter i Oslo Spektrum i stor fart. Ja, såpass at det er utsolgt fredag og lørdag for de tre konsertene i april 2017.