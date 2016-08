«Kånå» tar ikke turen til Torget

For det var Annamaria Gutierrez' forslag om ikke å flytte statuen som fikk flertall. Både Høyre, Ap, Venstre, KrF, MDG og Sp støttet Gutierrez.

Kristoffer Sivertsen (Frp) fremmet et forslag om få «Kånå» tilbake til Torget. Forslaget fikk bare Sivertsens stemmer.

Saken ble tatt opp som en interpellasjon i gårsdagens møte i kommunalstyret for kultur og idrett.

Bjørn J. Johannesen (til venstre) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp) har vært henholdsvis mot og for flytting av «Kånå». Foreløpig ser Johannesen ut til å ha fått det som han vil. Foto: Tone Helene Oskarsen

