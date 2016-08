Kan ha vært et litt surt farvel

Stavanger

Daglig leder Eirik W. Henningsen fortalte allerede tidlig i uken om interesse for venstreback Kristoffer Haugen. Det var en klubb som forhørte seg om pris. Etter det RA kjenner til er det en klubb på nivå to i Tyskland som vurderer et framstøt før det internasjonale overgangsvinduet stenger klokken 24.00 onsdag, men foreløpig er ikke et konkret bud kommet.

Situasjonen er lignende rundt Samuel Adegbenro.

– Vi har fått signaler om at det kan skje noe rundt ham nå, forteller Eirik Henningsen til RA.

Henningsen bør selge én av de to for å klare styrets sparekrav.

Har hørt om bevegelse

Samuel Adegbenro erkjenner at han har snakket med agent Atta Aneke nylig med framtiden som et tema.

– Jeg har også hørt det samme som deg. Og det er at det kan skje noe nå. Vi får se. Man vet aldri i fotball. Om det kommer noen som vil kjøpe meg kan det være spennende. Om det ikke skjer er det ingen krise for meg å bli værende i Viking, sier kantspilleren.

Kristoffer Haugen har også den samme pragmatiske holdningen til overgangsvinduets siste dager.

– Jeg tar dette helt som det kommer og ser på meg selv som Viking-spiller fram til noe annet skjer.

Vek fra Jonevrets plan

Om ting kulminerer i konkrete handler, kan søndagens oppgjør ha vært farvel med de to – og det på litt surt vis.

For Viking hadde nemlig god kontroll på LSK og ledet 2–1 med 20 minutter igjen av kampen. Laget hadde misbrukt et straffe ved Patrick Pedersen, men det så likevel ut for å gå veien. Så begynte de å slå langt. Akkurat som LSK ønsket.

– Vi ledet 2–1 fordi vi var flinke til å spille ball. Så begynte vi plutselig å slå langt på slutten – blant annet rett fra Iven Austbø. Da vant de alt i luften. Det var ikke planen, sier Kjell Jonevret oppgitt.

Utligningsmålet sørget for at Julian Ryerson ble snytt for å bli matchvinner med sitt første seriemål.

– Det var selvsagt gøy med mitt første seriemål, men at LSK utlignet la en stor demper på det, sa Ryerson.

Kampfakta:

Viking – Lillestrøm 2–2 (1–1)

7756 tilskuere

Mål: 1–0 André Danielsen (18), 1–1 Erling Knudtzon (20), 2–1 Julian Ryerson (62), 2–2 Marius Lundemo (83).

Dommer: Trygve Kjensli.

Gult kort: Erling Knudtzon, Lillestrøm.

Viking (4-3-3): Austbø 5 – Ryerson 4, Mets 6, Jørgensen 5, Haugen 5 – Kronberg 5 (Bytyqi fra 89.), Danielsen 7, Ibrahim 5 – Aasheim 3 (Haukås fra 61.) Pedersen 4 (Dawson fra 77.), Adegbenro 5.

Lillestrøm (4-4-2): Origi–Skogseid, Amundsen, Kippe, Kind Mikalsen–Knudtzon, Lundemo, Martin, Jradi (Ofkir fra 77.) – Malec (Innocent fra 90.), Martin.