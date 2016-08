Kan ha gitt ulovlig oppsigelse

Stavanger

Av Espen Iversen og Erik Sergio Auklend

Goodchild har nemlig en tidsbestemt avtale med klubben ut 2017 som speider. Med slike avtaler er rettighetene annerledes enn for fast annsatte. Her har det også vært rettsaker i norsk fotball tidligere - omkring etterlønn og om disse har rett på utbetaling av lønn for hele perioden de er ansatt for.

Juridisk sett kan Goodchilds speiderkontrakt sannsynligvis sidestilles med en trenerkontrakt. Det vanlige her er at hele den utestående lønnen i kontraktsperioden må betales ut – dersom det ikke foreligger en forhåndsinngått oppsigelsesavtale på en bestemt sum.

Trenerforeningen: – Vi snakket med Gary i går

Etter at Gary Goodchild hadde fått vite om oppsigelsen i Viking, kontaktet han Theodore «Teddy» Moen, leder i Norsk fotballtrenerforening, for bistand.

– Det er rett og rimelig at Gary kommer til oss for bistand og assistanse i denne saken, sier Moen, som sier at trenerforeningen nå vil se på kontrakter og andre forhold rundt Goodchilds oppsigelse.

Foreningens juridiske rådgiver, Claude A. Lendth i advokatfirmaet Hjort, er allerede koblet på saken.

Moen forteller overfor RA at det er en oppgitt og skuffet Goodchild som nå ønsker avklaring i sin egen situasjon.

– Viking er levebrødet til Gary. Han har visst om at det kunne gå mot en slik situasjon, men han er selvfølgelig skuffet over hvordan dette har blitt løst. At en kontrakt som går ut 2017 blir avbrutt før tiden, er svært alvorlig for en klubbmann som ham, sier Moen.

– Likevel har Gary vært med i denne bransjen så lenge at han bare vil ha en ordentlig gjennomgang av saken, og det er vår oppgave å hjelpe med dette, sier Moen, som legger til at en eventuell oppsigelse av Goodchild uansett burde vært holdt unna medienes søkelys.

Høyesterett avga presedens

Terje Reinertsen og Jukka Sakkari Hakala inngikk i august 2008 arbeidsavtaler med Notodden Fotballklubb om stillinger som profesjonelle fotballspillere.

Kontraktene utløp henholdsvis 30. november 2010 og 31. desember 2011. I januar 2010 mottok de oppsigelser fra klubben.

Også her var klubbens begrunnelse økonomisk svikt, med grunnlag i nedrykk til 2. divisjon.

Da gikk spillerne til sak og krevde etterbetaling av lønn for kontraktsperiodene deres, pluss erstatning.

De vant i lagmannsretten, men Notodden anket til Høyesterett, som forkastet nevnte anke, og tilkjente spillerne kravene deres.

Notodden FK måtte betale erstatningskrav på 926.000 kroner til de to spillerne.

Telemarksklubben måtte også betale 514.612 kroner i saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

– Denne saken har blitt brukt som presedens i slike saker siden 2012. Jeg mener at Notodden-saken og Goodchilds sak likner. Kravet til saklighet i forbindelse med oppsigelse er sterkt. En arbeidsgiver må ha en svært dokumentert grunn for å si opp en arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, sier Moen.

Lederen i trenerforeningen sier at han skal ha samtaler med Goodchild og rådgiver Lendth, før en dialog med Viking skal opprettes.

Nye roller aktuelt

Daglig leder Eirik Henningsen i Viking erkjenner at det ikke er så sikkert at Goodchild er ferdig i Viking etter at året er omme.

– Det som er greien med Gary er at vi har en dialog. Det er speiderollen vi ikke har råd til i Viking. Gary har en kontrakt og det er absolutt en mulighet at han jobber videre i klubben i andre roller neste år.

– Er dette fordi dere ikke kan terminere en tidsbestemt kontrakt på samme måte som med en fast ansatt ved økonomisk uføre?

– Det er delte meninger om vi kan terminere eller ikke. Vi satser på en god dialog og tror vi skal finne en god løsning.

Ikke enige

Henningsen erkjenner at de ikke er enige med Goodchild om veien videre.

– Men betyr ikke det da at dere ikke har klart å spare inn kronene dere hadde som mål om å gjøre for neste år?

– Jeg bruker ikke energi på hypoteser. Vi har som sagt en god dialog, sier Henningsen.

Goodchild selv ønsker ikke å kommentere saken overfor RA.