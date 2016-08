Ingebrigtsen kan bli tildelt EM-bronse

Stavanger

Spanske Mechaal har brutt meldeplikten tre ganger innenfor samme år, og IAAF bekrefter overfor kanalen at forbundet oppretter disiplinærsak mot ham.

I midten av august skrev TV 2 at Ingebrigtsen kunne å få tildelt EM-bronsen etter at han endte på den sure 4.-plassen. Dersom en utøver bryter meldeplikten tre ganger, vil det betegnes som en positiv dopingprøve.

– Det blir ikke helt det samme, men da blir det plutselig et veldig mye bedre mesterskap når jeg har to medaljer i samme mesterskap, sa Ingebrigtsen til NRK onsdag, før han hadde fått bekreftet at det ble en disiplinærsak.(©NTB)

