I det aller helligste rommet på ONS

– Det har vært netter der jeg ikke har sovet så godt de siste dagene. Nå har skuldrene begynt å senke seg, sier Olsen, for øvrig profilert bygnings- og byutviklingspolitiker for Høyre i Stavanger.

– Dessuten er det strømforsyning til dette området på størrelse med det som trengs i en liten by, sier Olsen.

Nå har han ansvaret for et trådløst nett som skal strekke seg fra Tjensvollkrysset til forbi Clarion Hotel Energy.

– Her er det ikke hvem som helst som får komme inn og starte med å koble, humrer Egil Olsen, daglig leder i Stavanger Installasjon og ansvarlig for strøm, tele og nett på ONS de fire siste messene.

Egil Olsen (t.h.) og sønnen Thor Egil Olsen, begge Stavanger Installasjon, foran sentralen som styrer nett og strøm for hele ONS. Foto: Stein Roger Fossmo

