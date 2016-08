Hvor er trekkplastrene, Roy Hegreberg?

Stavanger

Onsdag starter Tour des Fjords med en etappe som skal fungere som et slags prøve-VM foran neste års mesterskap i Bergen. Men med unntak av Alexander Kristoff er det ikke mange på startstreken i dag som kommer til å kjempe om medaljer eller framskutte plasseringer i neste års verdensmesterskap.

Greg Van Avermaet var det store trekkplasteret i årets Tour des Fjords, på samme måte som Fabian Cancellara var det i fjor. Men BMC-stjernen glimrer med sitt fravær, da det for sponsorene til BMC var viktigere at den ferske OL-gullvinneren deltok på sykkelmesse i Tyskland enn i de norske fjordene.

Det er synd, både for det norske sykkelpublikum, men også for Tour des Fjords selv. Rittdirektør Roy Hegreberg har brukt van Avermaet for det han er verdt i promoteringen, før det viste seg at kontrakten de hadde skrevet ikke var så tilnærmet vanntett som han selv hevdet.

Det er nok en god lærepenge, både for Hegreberg selv, men også for rittet. I konkurranse med Vueltaen og som oppladning til VM i Qatar er det kanskje ikke like sikkert at de har skutt gullfuglen når det gjelder plassering av sykkelrittet likevel.

Jeg var nemlig positiv til at de flyttet det vekk fra månedsskiftet mai-juni, som kanskje er den mest travle tiden på sykkelkalenderen i året. Rytterne er da akkurat ferdig med Giroen, forbereder seg til Tour de France og har et Critérium Dauphiné og Sveits rundt like etter.

Blant årets deltakere er nok Eduardo Sepúlveda den sterkeste rytteren, selv om folk flest ikke har hørt om han. Dermed kan han ikke brukes som noe trekkplaster. Da er du tilbake til Alexander Kristoff, samtidig som du også har Sondre Holst Enger, hjemvendte Fredrik Strand Galta og Vegard Breen som de mest kjente for norske sykkelfans.

Lagene som står på startstrek har kanskje større navn, men rytterne som har blitt valgt ut er ikke mye å skryte av. Hvor er Roman Kreuziger, Rafal Majka og Peter Sagan for å nevne noen hos Tinkoff, Richie Porte, Rohan Dennis hos BMC, Jarlinson Pantano og Heinrich Haussler hos IAM og Ilnur Zakarin og den faste hjelpeduoen Jacopo Guarnieri og Marco Haller hos Katjusja.

For ikke å nevne alle syklistene på World Tour-lagene som ikke deltar i Vueltaen. Så å hevde at årets startfelt er det beste vi har sett er nok i beste fall et salgstriks. Det sørger Fabian Cancellara, Stijn Devolder, Geert Stegmans, Adam Yates og Daryl Impey for. De var nemlig alle på startstreken i fjorårets ritt.

Det er selvsagt ikke enkelt å konkurrere om å få verdens beste sykkellag til Norge atter en gang. Tour of Norway prøver først i mai, før Arctic Race skal ha med alle til nordlige breddegrader tidlig i august og til sist skal Tour des Fjords ha syklistene med til vårt distrikt i starten av september. Nå var ikke startfeltet i Tour of Norway flust med stjerner heller, så det er klart at både de og Tour des Fjords har en jobb å gjøre for å bli mer attraktive. Da hjelper det selvsagt enormt å ha Tour de France-arrangør ASO i ryggen slik Arctic Race of Norway har.

Derfor kan det være en idé for Roy Hegreberg og resten av gjengen hans å samarbeide mer med nettopp Arctic Race. Hvis syklistene kan ta to uker etter hverandre i den fantastisk flotte naturen som vi kan tilby både i nord og her, kan det kanskje være enklere. Et skikkelig Tour of Norway-ritt, der man samler alle de tre store norske rittene har også vært diskutert. Og det er klart at hvis en hadde fått til det ville det nok vært den beste løsningen for å få syklistene til Norge, men dit er det nok enda langt.

