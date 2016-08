Høyland statlige mottak legges ned

Stavanger

UDI legger ned 1176 asylmottaksplasser i region vest. Bakgrunnen er at det så langt i år har kommet langt færre asylsøkere enn antatt, opplyser UDI i en pressemelding.

Høyland statlige mottak er blant dem som legges ned fra årsskiftet.

– Det var tungt å ta turen i dag for å fortelle de ansatte om beslutningen. Vi har fått på plass en veldig god organisasjon i Sandnes og lagt en fabelaktig oppstartsperiode bak oss. Samtidig har ankomstsituasjonen med få asylsøkere gjort at vi har vært forberedt på at dette kunne skje, sier viseadministrerende direktør i Abri Vekst, Kjartan Dirdal, til Abri Veksts nettsider.

Allerede før sommeren varslet UDI om at det ville bli aktuelt å legge ned mange asylmottak denne høsten dersom tallet på asylsøkere fortsatte å holde seg på et lavt nivå. UDI avlyste den gang en del planlagte nyetableringer, og har i sommer avviklet 660 tilleggs- og opsjonsplasser ved eksisterende mottak i region vest, opplyser UDI.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak, siden det rammer både dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier direktør Stig Arne Thune i UDI Regionkontor Vest i pressemeldingen.

Driften ved Sola statlige mottak fortsetter som før. Både Høyland og Sola er ordinære mottak med 150 plasser hver, desentralisert i private boliger. Kontraktene er på tre år, men med fire måneders oppsigelsestid, opplyser Abri Vekst.

Forus blir beredskapsmottak

Fra før er det kjent at kontrakten for Forus Transittmottak ikke blir fornyet når den går ut 18. november. Abri Vekst opplyser at de sammen med huseier Norwegian Property har tilrettelagt for at UDI kan bruke Forusbeen 35 som beredskapsmottak, i tilfelle ankomstsituasjonen skulle endre seg.

Tross nedgangen i mottaksapparatet, ønsker Abri Vekst likevel å ekspandere på mottakssiden.

– Når vi ikke kan ekspandere organisk, må vi gjøre det via oppkjøp. Vi ser på aktører flere steder i landet, og er i direkte forhandlinger med én av dem. Men det er for tidlig å si hvilken, nå må vi først avvente situasjonen etter dagens avgjørelse fra UDI, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen, som Abri Vekst er en del av.

