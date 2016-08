Hiphop-hat trick på Torget avslutter ONS

Stavanger

Lokale helter, et lokalt stjerneskudd og en nasjonal duo fra øverste hylle, der altså.

– Dette blir bare sykt kult. Tidligere har det vært mer sånn Morten Abel og Tore Tang-greier. Nå blir det et ekte hiphop-hat trick, sier en entusiastisk Tore Pang til RA.

Kortversjonene er at Tore Pang, av presten kalt Tore Arholm Tobiassen, er frontmann i Kriminell Kunst.

Benedicte Izabell Ekeland, aka Izabell, Tores samboer og musikkmakker, var DJ i Kriminell Kunst før hun ganske plutselig stablet en egen karriere på beina. Sammen har de kjent Karpe Diem i en lang årrekke.

I kollektivets ånd blir de neppe alene på scenen.

Kaos

– Men oljemesse og hiphop er vel mer som olje og, eh, vann?

– Det er jo konsert på Torget, fyrverkeriet og mye folk jeg forbinder med ONS. Det, og kaoset. Det er alltid kaos i byen under ONS. Men alle i Stavanger har et forhold til oljemessen. Selv har jeg aldri vært inne på selve messeområdet. Likevel, ONS er sykt viktig for Stavanger, sier Tore Pang.

– Ikke en eneste liten kulturkollisjon?

– Det er folk flest, vanlige folk som kommer på avslutningskonserten, ikke folkene i dress. Dette blir en konsert på hjemmebane for hjemmepublikumet, sier Tore Pang.

Mye folk

Og hjemmepublikummere kan det komme mange av. Litt avhengig av været, som vi alltid er, men fort opp mot 20.000. Og da nærmer det seg såkalt stinn brakke på Torget.

– Vi spilte for 25.000 da vi varmet opp for Mods på Viking stadion. Desto flere, desto bedre. Og dette blir et publikum som forstår alle de lokale referansene. Dette blir bare sykt kult, sier Tore Pang.

Og etterpå er det jo fyrverkeri!

