– Her nytter det ikke å gi gass for tidlig

En relativt kort bakke på 300 meter, men med en gjennomsnittlig stigningsprosent på massive 17 prosent.

Sørmarkbakken, kjent som «Grisabakken», er stedet hvor det avgjørende slaget om Tour des Fjords kommer til å stå.

Det mener Coop Østerhus-rytterne Håvard Blikra og Oscar Landa, som skal tråkke på i svært kjent terreng under Tour des Fjords.

– Det er en stor fordel at vi kjenner løypene og terrenget godt. Spesielt når feltet når «Grisabakken», sier Landa.

– Hva er det med akkurat denne bakken som er så utfordrende?

– Det er bare å se på den fra bunnen. Det går rett til værs, og samtidig er det lett å brenne alt kruttet ved inngangen til bakken. Mang en rytter har brent seg på å ligge først i inngangen, for så å bli hektet av før toppen, sier Landa.

En teknisk løype

Både Blikra og Landa føler at de kjenner hver sving, hver asfaltdump, og hver kronglete utforkjøring i området. Det er likevel ingen hvilepute under Tour des Fjords.

Rittløypen er så teknisk at til og med erfarne proffryttere kan få problemer, tror Blikra.

– Å få et sterkt resultat i Tour des Fjords er kjempevanskelig. Løypen er superteknisk, og du må være årvåken konstant for å henge med, sier han.

– Feltet har lett for å strekke seg ut, og slå sprekker. Kanskje spesielt på Jæren, der vinden kan skape problemer. Da gjelder det å sitte riktig posisjonert, hvis man ikke er i brudd allerede, da. Solobrudd kan faktisk være en fordel i slike situasjoner, fordi man ikke er avhengig av en større gruppe. Man kan kjøre på for egen maskin, sier lagkamerat Landa.

– I tillegg kan man bli offer for elementene. I fjor, på den andre etappen, var det sol på startstreken. Alle rytterne hadde minimalt med klær på seg, og droppet å ta med ekstra tøy i følgebilen. Så kom regnet og vinden, og det ble harde 200 kilometer i fire grader pluss, fortsetter Landa.

– Rittet er åpent helt fram til «Grisabakken». Alt kan skje, sier Blikra.

Har Tour des Fjords på baken

Både Blikra og Landa er klare på at Tour des Fjords er blant sesongens store høydepunkter.

Hjemmebane er det jo, familie og venner står klare langs løypen, og sportsjef Roy Hegreberg er også direktør for hele Tour des Fjords-sirkuset.

– Det er det siste store rittet vi sykler for året. Vi er offensive i hodet. Timingen og treningen i forkant har vært perfekt, nå må vi bare håpe at en av oss på laget klarer å prestere, sier Landa.

– Under Arctic Race of Norway så vi at våre to bodøværinger fant litt ekstra motivasjon fram på hjemmebanen. Det tror jeg også de tre Stavanger-guttene vil gjøre denne uken. Vi vil være offensive, kjøre med i brudd og gå for gode etappeplasseringer, forteller sportsdirektør i Coop Østerhus Olav Aleksander Benjaminsen via en pressemelding.

De tre Stavanger-guttene på laget er Blikra-brødrene Håvard og Erlend samt Landa.

I tillegg stiller laget med Krister Hagen, som også bor i Stavanger, August Jensen og Øivind Lukkedal.

Selv om både Landa og Blikra regner med at lagets største håp ligger hos nordlendingen August Jensen, håper de at de selv kan vise seg fram i rittet.

– Tross alt sykler vi jo rundt med rittets logo på rumpen. Det betyr at enhver Coop Østerhus-rytter i brudd er en bonus, sier Blikra og ler.

– Vi vil så klart bidra til at August kommer seg langt fram i sammendraget, men aller helst vil vi nok kjøre for å komme i brudd og kanskje kjempe om etappeseire selv, sier Blikra.

– Det er ofte ganske kjedelig å være defensiv fra start, og vente med å bruke kreftene på en spurt, sier Landa.

– Som regel fyker Alexander (Kristoff) forbi deg de siste hundre meterne og vinner, likevel, sier de og ler.

Tour des Fjords 2016 har fem etapper, som går fra onsdag 31. august til søndag 4. september:

1. etappe: Os - Bergen (140 kilometer)

2. etappe: Stord - Odda (203 kilometer)

3. etappe: Ulvik - Suldalsosen (220 kilometer)

4. etappe: Stavanger - Sandnes (162 kilometer)

5. etappe: Hinna Park - Stavanger (164 kilometer)