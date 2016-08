Goliat-plattformen delvis evakuert etter strømbrudd

Evakueringen skal ha gått udramatisk for seg.

Selskapet vet foreløpig ikke hva som er årsaken til at strømmen forsvant. Det er ikke bestemt når produksjonen blir gjenopptatt, og 51 de evakuerte blir inntil videre i Hammerfest.

Goliat-plattformen evakueres etter et strømbrudd. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB scanpix

