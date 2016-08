«Give aways»: – Kan starte en god samtale

Stavanger

– Hva er dette? Jeg vet ikke helt, men det ser stilig ut, sier John Goodfellow sammen med kollega Kristoffer Malmberg i Oerlikon Matco.

De er på standen til Schlumberger. Her flokket folk seg rundt en skål med noe blinkende.

– Hva er det dere deler ut?

Mediekontakt Lianne Olsen forklarer.

– Folk tror det er en bluetooth-duppeditt som man putter i øret, men det er faktisk noe man setter bak på skoene til barna. Slik at de blinker i mørket. Foreldre er så travel med ONS denne uken, at vi tenkte det er noe som er kjekt å ta med hjem til familien. I tillegg er det trygt. Vi er opptatt av HMS og sikkerhet, forklarer Olsen.

Ifølge Olsen kan artige give aways fungere mer enn bare noe artig forbipasserende river med seg.

– Det kan starte en god samtale, sier Olsen.

Oppdatert sokkelkart

En give away-gjenganger på ONS er kartet over norsk sokkel, som deles ut av Oljedirektoratet.

– Oi, dette kartet har vi delt ut i mange år. Jeg er usikker på hvor mange vi har, men det er ganske så mange. Kartet viser all aktivitet som er på norsk sokkel. Kartet oppdateres hvert år. Kartet vi deler ut i år er fra juni. Det er flest geologer og ingeniører som er interessert, men det virker som det er noe folk setter pris på og som de føler er nyttig, sier Janne Puntervold i Oljedirektoratet.

En av dem som setter pris på sokkelkartet er Thor Skailand, salgssjef i MHWirth.

– Dette er som et leksikon over norsk sokkel – i kartform. Jeg får hele oversikten over hvor det borres og hvor det er planlagt å borre. Det er nyttig i jobben min. MHWirth er en leverandør av boreutstyr, så dette er relevant for oss, sier Skailand til RA.

Mat, skinke og vann

Ulike typer mat er en gjenganger i år. Hos Slåttland og datterselskapet X-Noise deles det ut flaskevann fra «de dype norske skoger». Med å putte visittkortet på en vannautomat, fyller en maskin en liten flaske norsk skogsvann.

– Det er artig å gjøre litt for dem som besøker standen vår, men det er viktig å ikke gjøre for mye – med tanke på den situasjonen bransjen er ei, sier Alf-Ole Gotteberg, daglig leder i X-Noise.

Han serverer også fenalår og flatbrød til dem som ønsker det.

– Det har vi gjort tidligere også. Det er hyggelig å ha ting på standen, men det er ikke det viktigste for dem som er innom, understreker Gotteberg.

Tomater og gulrøtter

Hos IKM serveres det lokalproduserte tomater og gulrøtter – og vann.

– Et sunt alternativ. Vi skiller oss litt ut, med tomater og gulrøtter. Spesielt utlendingene setter pris på det. De er ikke vant med den salgs på messer og konferanser. Jeg fyller opp tomatskålen hele tiden, forteller Silje Nyman, marked og kommunikasjonsansvarlig.

Tidligere har IKM delt ut bærenett.

– Nå har vi valgt å ikke bruke penger på det. Det var nok mer vanlig å gi bort flotte duppeditter før. Faktisk tror jeg folk setter mer pris på noe de kan spise, og slippe å bære rundt seg, sier Nyman.

– Artig, men ikke det viktigste

Hos Lundin deles det ut bøker. «Utfordreren», som er Lundin Norway sin tiårsjubileums-bok for tilstedeværelse i Norge.

Deltaker Steffen Lundin, tok en titt i boken.

– Jeg har jo samme navn som bedriften, så jeg tenkte å ta en kikk. Det er kjekt å kunne få ting på stand, men jeg er ikke på ONS for å få gratis ting, sier Lundin og smiler.