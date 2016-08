Fullt kaos rundt Goodchild-oppsigelse

Stavanger

Goodchild har nemlig en tidsbestemt avtale med klubben ut 2017 som speider. Med slike avtaler er rettighetene annerledes enn for fast annsatte. Her har det også vært rettsaker i norsk fotball tidligere - omkring etterlønn og om disse har rett på utbetaling av lønn for hele perioden de er ansatt for.

Juridisk sett kan Goodchilds speiderkontrakt sannsynligvis sidestilles med en trenerkontrakt. Det vanlige her er at hele den utestående lønnen i kontraktsperioden må betales ut – dersom det ikke foreligger en forhåndsinngått oppsigelsesavtale på en bestemt sum.

Etter det RA kjenner til er allerede Teddy Moen og Trenerforeningen koblet inn i saken.

Nye roller aktuelt

Daglig leder Eirik Henningsen i Viking erkjenner at det ikke er så sikkert at Goodchild er ferdig i Viking etter at året er omme.

– Det som er greien med Gary er at vi har en dialog. Det er speiderollen vi ikke har råd til i Viking. Gary har en kontrakt og det er absolutt en mulighet at han jobber videre i klubben i andre roller neste år.

– Er dette fordi dere ikke kan terminere en tidsbestemt kontrakt på samme måte som med en fast ansatt ved økonomisk uføre?

– Det er delte meninger om vi kan terminere eller ikke. Vi satser på en god dialog og tror vi skal finne en god løsning.

Ikke enige

Henningsen erkjenner at de ikke er enige med Goodchild om veien videre.

– Men betyr ikke det da at dere ikke har klart å spare inn kronene dere hadde som mål om å gjøre for neste år?

– Jeg bruker ikke energi på hypoteser. Vi har som sagt en god dialog, sier Henningsen.

Goodchild selv ønsker ikke å kommentere saken overfor RA.